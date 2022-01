Rasturnare de situație: Polițistul care a accidentat mortal o fetiță de 13 ani nu era în misiune!

Călin Radu, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, a declarat, vineri, ca polițiștul care a accidentat cu mașina două minore, pe una dintre ele mortal, pe trecerea de pietoni, ieri, în Capitala, nu era în misiune în timpul incidentului și nu avea semnalele acustice pornite, doar pe cele luminoase

UPDATE Agentul de Poliție care a comis accidentul mortal din Capitală, în urmă căruia o minoră în vârstă de 13 ani a murit, iar alta a fost rănită, a fost audiat de procurori și pus sub control judiciar pentru 60 de zile.

Stire initiala „Din momentul în care a ajuns la o trecere de pietoni, care urmare a nerespectării limitei maxime de viteză admisă în localități, nu a acordat prioritate victimei și a accidentat-o, provocând leziuni traumatioce ce au cauzat decesul imediat al victimei”, a mai spus procurorul Călin Radu.

„În acest moment, procurorul de caz apreciază cu privire la propunerea sau dispunerea unor măsuri preventive. Din administrarea mijlocelor de probă s-a reținut că avea în funcțiune semnalele luminoase, nu și pe cele acustice, că nu se afla în misiune”, a adăugat Radu, citat de Mediafax.

Mama: „Pe fetița mea a lovit-o și a aruncat-o pe burtă pe trotuarul celălalt, iar de Raisa nu mai știa”

Mama fetiței de 11 ani care a supraviețuit accidentului a făcut mărturii pentru Antena 3.

Ea spune că cele două copile au grăbit pasul, în momentul în care au văzut mașina polițistului, care se apropia în viteză. Însă șoferul nu a frânat, ci le-a lovit în plin.

„Ca orice mamă am întrebat-o în primul rând cum se simte și apoi cum s-a întâmplat. Și mi-a explicat copilul: ”Mami, ne-am asigurat de nu știu câte ori, stânga-dreapta. Nu venea nicio mașină. Am coborât pe trecerea de pietoni. Raisa se ținea de mine”. Se țineau una de cealaltă, de fapt. Am ajuns aproape de trecerea de pietoni și la un moment dat a văzut că venea acest individ cu o viteză destul de mare pentru zona respectivă și pentru faptul că se apropia de trecerea de pietoni.

Copilele atunci au grăbit pasul ca să ajungă pe trotuar și l-au văzut cum a accelerat și mai tare. Pe fetița mea a lovit-o și a aruncat-o pe burtă pe trotuarul celălalt, iar de Raisa nu mai știa.”, a povestit femeia.