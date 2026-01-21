Se reface cel mai vechi drum pavat din România, de la situl arheologic Sarmizegetusa Regia, construit acum 2.000 de ani

Prin această investiție, autoritatea urmărește protejarea și valorificarea unuia dintre cele mai importante obiective arheologice din România, cu accent pe conservarea infrastructurii antice și facilitarea accesului controlat pentru cercetare și vizitare. Drumul Pavat este unul dintre cele mai spectaculoase și mai apreciate monumente ale Sarmizegetusei Regia.

Construit cel mai probabil la mijlocul secolului I î.Hr., acesta făcea legătura între fortificație și zona sacră. De-a lungul său se desfășurau procesiunile, având ca punct final o piațetă pavată și ea tot cu dale de calcar, situată în imediata apropiere a templului mare rotund. Prin arhitectura sa, acest drum pregătea intrarea într-un spațiu marcat de prezența divină.

Intervenția vizează atât lucrările propriu-zise, cât și serviciile de cercetare și supraveghere arheologică necesare pe durata execuției. Termen-limită pentru depunerea ofertelor data de 4 februarie 2026, ora 15:00. Documentația prevede cerințele tehnice și arheologice necesare pentru intervenția într-o zonă protejată, cu statut de monument istoric. Valoarea estimată a contractului este de 4.876.145,84 lei.

Drumul Pavat se află în Patrimoniul UNESCO. Prima restaurare a avut loc la începutul anilor 1980, când au fost folosite blocuri de calcar de la Podeni pentru a completa segmentele lipsă și pentru a reface structura deteriorată. De asemenea, s-a adăugat un sistem de drenaj pentru a proteja pavajul de apa stătută, care risca să erodeze blocurile originale, scrie dinculise.ro