Rezultate Loto 6/49 10 noiembrie 2022. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 220.000 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,52 milioane de lei (peste 925.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 10,64 milioane de lei (peste 2,17 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 273.300 de lei (aproximativ 56.000 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 24.600 de lei.

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 131.000 de lei (peste 26.800 de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 25.000 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 72.200 de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 10 noiembrie, 2022:

Loto 6/49: 31 3 24 12 23 7

Loto 5/40: 10 19 15 38 29 31

Joker: 40 38 13 44 31 + 10

Noroc: 6 8 2 2 2 2 7

Super noroc: 8 0 8 6 4 1

Noroc plus: 2 5 6 4 7 2