Rezultate Loto 6/49, 10 septembrie 2020. Numerele câștigătoare la extragerile de joi

Rezultate Loto 6/49 10 septembrie 2020. Loteria Română a efectuat joi, 10 septembrie 2020, noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 10 septembrie, 2020

Loto 6/49 28 9 18 3 43 37

Joker 25 4 5 3 10 + 11

Loto 5/40 35 25 9 21 26 17

Noroc 3 2 9 7 1 7 9

Super noroc 8 8 7 1 5 3

Noroc plus 7 2 8 8 6 1

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2,77 milioane lei (aproximativ 572.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,12 milioane de lei (peste 231.500 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 10,26 milioane lei (peste 2,11 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 40.000 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 176.000 de lei (peste 36.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 564.000 de lei (peste 116.000 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 44.000 de lei. La Super Noroc, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 29.000 de lei.