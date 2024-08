Transportator scos din trafic pentru că a adus mașini din 2024

Deși legea îi permite transportatorului să facă astfel de schimbări, atunci când mașinile pe care le are în circulație trebuie să fie reparate sau au unele probleme tehnice, iar acordul autorității locale e doar o formalitate, CJ Prahova a reziliat contractul celui care a câștigat licitația, pentru a introduce pe traseu o altă firmă. Transportatorul a fost de mai multe ori amenințat direct, în prezența mai multor martori, în întrunirile CJ, atunci când a cerut eliberarea unor documente prevăzute de lege, pe care administrația pur și simplu nu a vrut să le emită. În Prahova au mai fost probleme legate de licitațiile pentru transportul rutier de persoane, din cauza întârzierii licitațiilor de atribuire a traseelor, iar acum nu se știe dacă mașinile vor mai putea circula, pe unele rute.

Transporturile de persoane ale județelor au fost transferate, prin lege, de la ministerul de resort către Consiliile Județene, în 2018, iar de atunci s-a creat haos. Până anul trecut, mai mult de jumătate dintre județe aveau încă vechile licențe de transport prelungite periodic, pentru că nu au reușit să facă licitații sau chiar dacă au ajuns la procedurile de licitații, au avut contestații care au blocat procesul de atribuire, tocmai din cauza lipsei unor experți care să poată scrie corect criteriile din caietele de sarcini.

O astfel de situație a fost și în Prahova, unde licitațiile s-au făcut abia anul trecut, după ce s-a mers mult timp pe baza prelungirii, prin hotărâri de Consiliu, a unor trasee și licențe date inițial de ARR, în baza legii vechi, făcându-se astfel un fel de atribuire de trasee, fără licitație, fără criterii stabilite pentru cei care operează pe aceste rute, fără controlul asupra calității serviciilor oferite de firmele de transport.

Când lucrurile ar fi trebuit să intre în normal, la începutul acestui an, au apărut alte probleme, legate de sfidarea legii de către conducerea județului. Unul dintre transportatorii care au participat la licitația de anul trecut și au câștigat trasee s-a trezit că nu primește la timp anexele la contract, așa cum ar fi trebuit să se întâmple, conform legii. Iar atunci când a-ncercat să poarte un dialog cu reprezentanții județului sau să-și ceară drepturile, a fost amenințat, în prezența celorlalți transportatori, că va fi scos din județ.

Administrația nu respectă propriile regulamente

După un conflict care a durat 6 luni, joia trecută CJ Prahova i-a anulat contractul, fără să țină cont de faptul că cererea pe care transportatorul a depus-o pentru înlocuirea parcului auto cu mașini noi trebuia să fie aprobată, conform legii.

„În iunie 2023 am participat la o procedură de atribuire pentru două loturi, pentru care am fost singurul ofertant. În noiembrie am fost invitat să semnăm contractul și am cerut să semneze și cele 14 anexe la contract, dar ei nu au mai vrut să semneze anexele la care contractul face referire. Noi am cerut să se semneze, dar instituția nu a răspuns la nicio solicitare. Noi am intrat pe traseu, din ianuarie, dar ei nu au ținut cont nici de cele 60 de zile prevăzute de lege ca perioadă de mobilizare. Noi am intrat, totuși, pe traseu, dar nici până astăzi nu au semnat documentele pentru perioada de mobilizare, conform legii. Când am cerut, în ședință, să respecte prevederile, mi s-a spus: «Vă puneți cu mine?», adică o amenințare pe care au auzit-o toți cei prezenți. Am depus documente la registratură, dar degeaba, pentru că ei nu au respectat nimic și nu au răspuns la nimic”, a explicat, pentru Jurnalul, reprezentantul firmei C&I, care are acum contractul reziliat.

I s-a cerut să sară peste regulament

Firma a început să opereze pe rutele câștigate la licitație de la 1 ianuarie 2024, înainte de a se finaliza perioada de mobilizare prevăzută de lege, pentru că așa a cerut CJ Prahova. Ceilalți câștigători ai licitațiilor nu aveau nevoie de această procedură de 60 de zile, pentru că operau deja în județ, însă firma nou intrată trebuia să parcurgă o altă procedură, ignorată de reprezentanții CJ.

Reprezentantul firmei are documente care arată cum efectiv a fost hărțuit, din luna mai, cu controale permanente, dar nu i s-a putut imputa nicio neregulă. Apoi a depus cerere de înlocuire a mașinilor fabricate în 2018 cu altele fabricate în 2024, urmând să repare tot parcul auto vechi. Fără să răspundă cererii legale de înlocuire a mașinilor, CJ a trimis firmei direct rezilierea contractului, deși firma a îndeplinit toate condițiile de înlocuire din regulamentul scris chiar de CJ Prahova.

Se mai adaugă un dosar la DNA

Firma care ar putea intra în locul celei căreia i s-a reziliat contractul ar putea fi a unei consiliere județene care a reușit să participe la licitație în timp ce lucra la același CJ, adică era în conflict de interese. Contractul ar urma să fie dat firmei consilierei, prin atribuire directă, deși a participat la procedură în timp ce ocupa funcția în consiliu. În mod normal, participantul la licitație ar trebui să-și dea demisia înainte de depunerea documentelor pentru procedură, ca să nu fie în conflict de interese.

Până se va atribui noul contract, pentru cele două trasee, firma care deja are contractul reziliat trebuie să opereze în continuare, pentru a nu lăsa pur și simplu călătorii din județ fără mijloace de transport în comun. Transportatorul a depus plângeri la ANI și DNA.

Autoritatea Națională pentru Integritate și Direcția Națională Anticorupție au fost sesizate cu privire la neregulile de la CJ Prahova și analizează situația transportului din județ, astfel încât e posibil să apară noi dosare penale, în perioada următoare, pentru urmărirea conducerii CJ. Președintele CJ Prahova este deja campion al dosarelor la DNA, iar ultimele percheziții s-au făcut, în cazul său, marți. Este vorba despre noi percheziţii în dosarul de corupție al lui Iulian Dumitrescu, președintele CJ Prahova, după extinderea urmăririi penale, într-o cauză ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2021 - 2022, a unor infracțiuni de corupție, de către funcționari publici și complici ai acestora.

Mașini care circulă ilegal, „vânate” de cei în legalitate

Transportatorii au ajuns să urmărească ceea ce se întâmplă pe traseele din județul Prahova, după ce și-au dat seama că au intrat pur și simplu pe rutele lor unele firme care nu au câștigat licitațiile. Au făcut adevărate filtre și au adunat dovezi, pentru a cere socoteală celor care ar fi trebuit să controleze drumurile din județ. În timp ce controalele de la CJ au fost trimise cu precădere la cei care operează legal pe aceste trasee, mașinile care circulă ilegal nu au fost niciodată observate în trafic de către controlori.

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Rutieri de Persoane (COTAR) a transmis o notificare la CJ Prahova, privind prezența pe trasee a unor mașini care nu ar trebui să opereze pe respectivele rute, pentru că aparțin unor firme care au câștigat licitațiile în mod legal.

În curând se va liberaliza piața transporturilor, iar atunci va începe un nou haos pe drumurile României, pentru că situația actuală arată cum cei care fac regulile nu pot să le respecte nici măcar în faza actuală, cu un număr limitat de transportatori, în timp ce după liberalizare ar putea fi oricât de mulți operatori. Astfel, firmele de transport rutier de persoane se așteaptă inclusiv la scăparea de sub control a acestui sector de activitate și la creșterea pirateriei, după liberalizare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹