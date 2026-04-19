Rezultate LOTO 6/49 19 aprilie 2026. Numerele câștigătoare la extragerea de duminică

de Vali Deaconescu    |    19 Apr 2026   •   18:54
Duminica, 19 aprilie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 16 aprilie, Loteria Romana a acordat 31.579 de castiguri in valoare totala de peste 2,26 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 19 aprilie 2026:

Loto 6 din 49: 11, 16, 12, 35, 17, 36

Loto 5 din 40: 37, 33, 23, 24, 32, 2

Joker: 17, 7, 27, 37, 15 +11

Noroc: 2 3 2 4 8 7 7

Super Noroc: 6 3 4 6 1 5

Noroc Plus: 9 4 1 8 8 3

 

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,2 milioane de lei (peste 3,18 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,62 milioane de lei (peste 1,1 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 65,23 milioane de lei (peste 12,81 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 134.000 de lei (peste 26.300 de lei). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report  de peste 236.700 de lei (peste 46.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 619.300 de lei (peste 121.600 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 154.900 de lei (peste 30.400 de euro).

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 109.425,12 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Filiași.

