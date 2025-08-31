Rezultate Loto 6/49 31 august 2025. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

x close
de Vali Deaconescu    |    31 Aug 2025   •   18:50
Duminică, 31 august 2025, Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Miza a fost una uriașă, având în vedere reporturile acumulate după extragerile anterioare.

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 31 august 2025:

Loto 6/49: 37  4  30  33  6  19

Joker: 40  6  20  19  1  + 3

Loto 5/40: 14  5  26  30  13  22

Noroc: 8  7  3  8  7  1  8

Noroc Plus: 2  7  3  9  3  5

Super Noroc: 0  0  0  1  1  8

După ce la tragerea de joi, 28 august, s-au acordat peste 18.100 de câștiguri în valoare totală de peste 1,51 milioane de lei, premiile mari au rămas în joc și s-au majorat considerabil.

Reporturi la Loto 6/49 și Noroc

La Loto 6/49, categoria I, reportul depășește 25,51 milioane de lei (echivalentul a peste 5,03 milioane de euro).
La Noroc, se înregistrează un report cumulat de peste 2,44 milioane de lei (aproximativ 482.300 de euro).

Premii uriașe la Joker

La Joker, categoria I aduce cel mai mare report al momentului, în valoare de peste 29,98 milioane de lei (peste 5,91 milioane de euro). La categoria a II-a, reportul trece de 224.100 de lei.

Situația la celelalte jocuri

  • La Noroc Plus, categoria I, reportul este de peste 80.900 de lei.

  • La Loto 5/40, categoria I cumulează un report de peste 1,15 milioane de lei (echivalentul a 227.800 de euro).

  • La Super Noroc, premiul la categoria I depășește 178.700 de lei (peste 35.200 de euro).

Câștiguri la categoria a II-a la Loto 6/49

Duminică, la tragerea Loto 6/49, categoria a II-a a adus cinci câștiguri de câte 53.442,46 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate în Galați, Bragadiru, dar și online, pe platformele oficiale ale Loteriei Române: bilete.loto.ro și joaca.loto.ro.

