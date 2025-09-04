Rezultate Loto 6/49 4 septembrie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 4 septembrie 2025:

Loto 6 din 49: 46, 3, 21, 20, 31, 5

Loto 5 din 40: 10, 37, 29, 16, 12, 3

Joker: 16 / 37, 13, 42, 18, 35

Noroc: 3 5 9 7 6 0 0

Super Noroc: 0 9 3 3 8 6

Noroc Plus: 3 9 6 8 4 8

Reporturi la Loto 6/49 și Noroc

La Loto 6/49, categoria I, se înregistrează un report de peste 26,67 milioane de lei (echivalentul a peste 5,25 milioane de euro). Și la jocul Noroc rămâne în joc un report cumulat de peste 2,57 milioane de lei (peste 507.700 de euro).

Joker, cel mai mare premiu pus în joc

La Joker, categoria I, premiul pus în joc a ajuns la peste 30,73 milioane de lei (aproape 6 milioane de euro). La categoria a II-a se înregistrează un report de peste 308.800 de lei (peste 160.800 de euro). În același timp, la Noroc Plus, reportul cumulat depășește 142.900 de lei (aproape 28.100 de euro).

Loto 5/40 și Super Noroc

La Loto 5/40, categoria I, premiul estimat depășește 1,25 milioane de lei (circa 247.200 de euro), iar la Super Noroc se joacă pentru un report de peste 184.700 de lei (aproximativ 36.400 de euro).