Rezultate Loto 6/49 5 septembrie 2024. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 5 septembrie 2024:

Loto 6 din 49: 34; 17; 26; 25; 4; 7

Loto 5 din 40: 15; 32; 24; 40; 31; 39

Joker: 9; 22; 1; 7; 8; 27

Noroc Plus: 560883

SuperNoroc: 994202

Noroc: 7827779

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 26,33 milioane de lei (peste 5,29 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,70 milioane de lei (peste 1,94 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 10,96 milioane de lei (peste 2,20 milioane de euro), la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 343.400 de lei (peste 69.000 de euro), iar la categoria a III-a un report in valoare de peste 53.500 de lei (peste 10.700 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 93.500 de lei (peste 18.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 576.400 de lei (peste 115.800 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 144.500 de lei (peste 29.000 de euro).

La tragerea Noroc de duminica, 1 septembrie, s-a castigat premiul la categoria N+3, in valoare de 334.198,02 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia AmParcat.ro