Rezultate Loto 6/49 16 februarie 2023. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 18,43 milioane de lei (peste 3,75 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,6 milioane de lei (peste 1,14 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 18,47 milioane de lei (peste 3,76 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 345.900 de lei (peste 70.500 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 178.500 de lei (peste 36.400 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de aproximativ 2,04 milioane de lei (peste 415.900 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 74.600 de lei (peste 15.200 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 127.500 de lei (peste 26.400 de euro).

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 16 februarie, 2023:

Loto 6/49: 14 43 7 40 37 36

Loto 5/40: 37 9 19 8 31 15

Joker: 19 44 36 20 4 + 20

Noroc: 7563667

Super noroc: 199962

Noroc plus: 861013