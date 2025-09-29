Rezultatele alegerilor din Republica Moldova: PAS, victorie uriașă

UPDATE 2: Rezultate parțiale: 99,52% dintre secțiile numărate, PAS are 50,03%, Blocul Patriotic 24,26%

Partidul proeuropean din Republica Moldova și-a surclasat adversarii la alegerile parlamentare de duminică. După numărarea voturilor din 99,52% dintre secțiile din Moldova și străinătate, PAS are 50,03%, în timp ce partidele proruse din Blocul Patriotic nu au adunat decât 24,26%.

După centralizarea a 99,52% dintre secții, rezultatele sunt următoarele:

PAS - 50.03% (786376)

„Blocul Patriotic” - 24.26% (381352)

BE „ALTERNATIVA” - 7.99% (125550)

PARTIDUL NOSTRU - 6.21% (97666)

PPDA - 5.63% (88496)

Conform acestor rezultate, PAS va putea forma o majoritate în Parlamentul de 101 deputați, fără a depinde de coaliții cu alte partide.

UPDATE 1:

După centralizarea a 99,95 din secții, rezultatele sunt următoarele:

PAS - 44.13% (573.481)

„Blocul Patriotic” - 28.26% (367.274)

BE „ALTERNATIVA” - 9.21% (119.716)

PARTIDUL NOSTRU - 6.35% (82.532)

PPDA - 5.73% (74.432)

Cu cine au votat moldovenii din Rusia? Rezultate finale de la Moscova la alegerile parlamentare 2025

Cetățenii Republicii Moldova aflați în Rusia au avut posibilitatea să își exprime votul la alegerile parlamentare, prin intermediul a două secții de votare organizate la Moscova, în incinta Ambasadei și a Consulatului Republicii Moldova.

La aceste secții au votat 4.109 persoane, iar rezultatele finale indică o majoritate clară pentru „Blocul Patriot”, alianță de partide cu mesaje pro-ruse, care a obținut 67,44% din voturile exprimate.

Partidul de guvernământ PAS, al președintelui Maia Sandu, a obținut doar 11,66% din voturile de la Moscova, în timp ce Partidul Nostru, al lui Renato Usatîi, a înregistrat 8,54%. Decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a organiza doar două secții de votare în Rusia a stârnit critici din partea opoziției, în special a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), care a acuzat restricționarea artificială a dreptului la vot pentru cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul Federației Ruse.

Pe parcursul zilei, presa de stat rusă a relatat formarea unor cozi în fața secțiilor de votare. Atmosfera din jurul secțiilor a fost una festivă: unii alegători au venit cu steaguri ale Moldovei și ale Rusiei, iar un grup de femei a interpretat melodii rusești tradiționale, precum „Katiușa” și „Smuglianka”. Pentru confortul alegătorilor, Ambasada a amenajat un cort unde votanții puteau servi ceai sau cafea înainte de a-și exprima votul, scrie Ziarul de Gardă.

Pentru diaspora, în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, au funcționat în total 301 secții de votare. Potrivit unui comunicat al CEC, cele mai multe secții au fost deschise în Italia (75), Germania (36), Franța (26), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (24) și România (23).

Vicepreședintele CEC, Pavel Postică, a declarat în cadrul emisiunii „Pe Față” de la Moldova1 că în prezent peste 200.000 de cetățeni moldoveni se află pe teritoriul Federației Ruse, potrivit datelor oficiale transmise de Ministerul Afacerilor Externe.

Surpriza alegerilor din R. Moldova. PPDA, care a devenit viral pe TikTok a intrat în Parlament

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au adus în prim-plan un actor politic neașteptat: Partidul Politic „Democrația Acasă” (PPDA).

Formațiunea, condusă de Victor Costiuc, a reușit să capteze atenția publicului în ultimele luni, în special printr-o campanie intensă pe rețelele sociale, unde TikTok s-a transformat în principalul vector de comunicare.

Sondajele nu cotau partidul cu șanse reale, însă, surpriza este că, în urma rezultatelor parțiale, partidul condus de Vasile Costiuc a intrat în Parlament.

Ascensiunea digitală

Victor Costiuc și echipa sa au mizat pe mesajele scurte, directe și adesea controversate distribuite pe TikTok. Rezultatul a fost spectaculos: un val de vizibilitate în rândul tinerilor și al cetățenilor sceptici față de actuala clasă politică. În doar câteva săptămâni, conturile oficiale ale partidului au adunat sute de mii de vizualizări, transformând PPDA într-un fenomen viral.

Controverse și acuzații legate de KGB

Un capitol delicat din povestea PPDA este controversa privind presupusele legături ale lui Victor Costiuc cu un fost general KGB. Informația a circulat intens în spațiul public în timpul campaniei, fiind amplificată atât de adversari politici, cât și de unele canale media. Potrivit acestor acuzații, Costiuc ar fi menținut relații de prietenie sau colaborare cu o figură din fosta structură sovietică de securitate, fapt care, dacă ar fi confirmat, ar ridica semne de întrebare privind independența și agenda reală a formațiunii.

Liderul Democrația Acasă a negat constant aceste acuzații, declarând că sunt „fabricate” și „instrumente de propagandă” menite să-i submineze ascensiunea electorală. Până acum, nu au fost prezentate documente oficiale sau dovezi clare care să confirme legăturile cu fostul KGB, iar subiectul rămâne la nivelul de speculație și armă politică. Cu toate acestea, ecoul acestor acuzații a contribuit la profilarea PPDA ca un partid polarizant: pentru unii un simbol al contestării sistemului, pentru alții un actor politic învăluit în suspiciuni.

Sprijin extern

Un alt moment controversat a fost chiar în ziua votului, când George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din România, a îndemnat public susținătorii să voteze pentru PPDA. Mesajul său a generat reacții mixte: unii l-au interpretat drept un gest de solidaritate unionistă, alții l-au considerat o ingerință nedorită în politica internă a Republicii Moldova.

Indiferent de interpretări, un lucru devine cert: PPDA a reușit să transforme un partid fără experiență parlamentară într-unul dintre cele mai discutate subiecte ale alegerilor din 28 septembrie.

Ascensiunea sa pe fondul unei campanii digitale agresive, combinată cu sprijinul extern și controversele interne, l-au consacrat drept „surpriza alegerilor”.

Rămâne de văzut dacă Democrația Acasă va reuși să transforme acest capital de imagine într-o forță politică stabilă sau dacă succesul său va rămâne doar un fenomen electoral de moment. Cert este că, pentru prima dată după mulți ani, scena politică de la Chișinău a fost zguduită de un actor care a venit din afara tiparelor consacrate.

Cine este Vasile Costiuc, liderul partidului

Partidul „Democrația Acasă” a fost înregistrat în septembrie 2011 și se declară succesor al Mișcării de Tineret „Democrația Acasă”, creată de tineri care au participat la protestele din aprilie 2009.

De la înființare, funcția de președinte este deținută de Vasile Costiuc. Profesor de meserie, Costiuc a fost anterior membru al Partidului Liberal, iar ulterior a activat în calitate de consultant politic în cadrul Alianței „Moldova Noastră”, condusă de fostul primar de Chișinău, Serafim Urechean.

A fost participant la protestele din 7 aprilie 2009 și a fost căutat de poliție, el fiind atunci cameraman la postul Jurnal TV. A participat pentru o scurtă perioadă și la protestele anti-oligarhice din 2015, organizate de Platforma DA, dar s-a retras după câteva zile, lansând acuzații în adresa conducerii Platformei, notează Ziarul de Gardă.

