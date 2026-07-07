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RO-Alert în Tulcea: Avertizare privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian

de Redacția Jurnalul    |    07 Iul 2026   •   11:26
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RO-Alert în Tulcea: Avertizare privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian
Avertizare privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert prin care sunt avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și sunt îndemnați să respecte recomandările autorităților.

Potrivit ISU Tulcea, în urmă cu scurt timp a fost emis un mesaj RO-Alert de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru zona de nord a județului prin care locuitorii sunt informați despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Mesajul este unul de informare și avertizare, iar populația este rugată să urmeze recomandările transmise dacă situația o impune și să apeleze numărul unic de urgență 112 dacă observă obiecte care cad din cer și pun în pericol bunurile materiale și integritatea personală.

Aproape în fiecare zi, locuitorii județului Tulcea sunt supuși unor avertismente similare, din cauza deselor atacuri ale Rusiei în zona de graniță a României.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: RO-ALERT tulcea cădere obiecte spatiu aerian
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