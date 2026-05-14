„Fără orgolii în birouri!” Mesajul dur lansat de Alexandru Rogobete în fața medicilor ATI

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat joi, la Sinaia, la deschiderea celui de-al 52-lea Congres Național al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul ministru a punctat faptul că prezența sa la eveniment „nu a fost doar o participare instituțională”, ci și „o reîntâlnire cu oameni alături de care am învățat ce înseamnă responsabilitatea reală, munca dusă până la limită și puterea unei echipe unite în jurul unui singur obiectiv: salvarea de vieți”.

În discursul său în cadrul evenimentului, Rogobete a vorbit, printre altele, și despre semnificația tradiției în sistemul medical, susținând că aceasta nu trebuie asociată cu „stagnarea” sau „rezistența la schimbare”, ci cu „experiență acumulată, disciplină, caracter și capacitatea de a construi ceva mai bun pentru generațiile următoare”.

Acesta a subliniat că experiența acumulată în ATI, înainte de a renunța la medicină pentru administrație și politică, l-a ajutat să înțeleagă „presiunea uriașă din spatele fiecărei decizii medicale”.„Le-am spus colegilor mei că eu nu am făcut ATI o viață întreagă. Am lucrat în ATI doar doi ani și jumătate. Apoi am ales să renunț la medicină și să merg spre administrația centrală și politică, pentru că am simțit că acolo pot construi mai mult și că aceea este zona care mi se potrivește cel mai bine. Dar acei ani petrecuți în ATI au fost suficienți cât să înțeleg presiunea uriașă din spatele fiecărei decizii medicale, responsabilitatea față de pacient și importanța unei echipe unite”, a afirmat Rogobete.

În postarea sa de pe Facebook, fostul ministru al Sănătații a mai punctat faptul că „politicile publice serioase nu pot fi făcute din birou și nici din orgolii administrative. Ele trebuie construite împreună cu profesioniștiii care trăiesc sistemul zi de zi. Normele bune și schimbările reale apar atunci când există încredere între cei care decid și cei care muncesc efectiv în spitale”.

În final, Alexandru Rogobete a apreciat că evoluția sistemului sanitar românesc din ultimii 10 ani se datorează în mare măsură personalului medical „care a ales să nu renunțe” și care „a investit pasiune, experiență și încredere în ceea ce fac”.

(sursa: Mediafax)