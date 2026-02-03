Rogobete, discuții în Israel pentru implementarea digital health și managementul datelor

„Mă aflu astăzi, alături de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, într-o vizită oficială în Statul Israel. Este un bun prilej de a privi relația bilaterală nu doar prin prisma parcursului de până acum, ci mai ales din perspectiva a ceea ce putem construi împreună în continuare”, a transmis Rogobete pe Facebook.

În cadrul întâlnirii cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, discuțiile „s-au axat pe domeniile în care cooperarea poate fi extinsă și aprofundată în perioada următoare”.

„În ceea ce privește domeniul sănătății, accentul a fost pus pe interesul comun pentru digitalizarea sistemelor, utilizarea tehnologiilor avansate, inclusiv inteligența artificială, dezvoltarea industriei farmaceutice, precum și identificarea unor modele eficiente de organizare și finanțare a asigurărilor de sănătate”, a explicat Rogobete.

Ministrul a arătat că experiența Israelului în domenii precum cercetarea farmaceutică și „digital health” este un reper esențial pentru viitoarele inițiative românești. Temele au fost reluate și în dialogul cu președintele Knesset-ului, Amir Ohana.

„Israelul este un partener apropiat al României și un reper important în ceea ce privește inovarea tehnologică aplicată în serviciile publice. Experiența companiilor israeliene în domenii precum digital health, managementul datelor și cercetarea farmaceutică reprezintă o sursă valoroasă de expertiză, care poate fi fructificată în viitor”, a transmis Rogobete.

