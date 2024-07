Românii estimează că vor cheltui mai mult în următoarele şase luni, din cauza inflaţiei

Rezultatele cercetării PwC Voice of Consumer 2024 arată că şapte din zece consumatori estimează că, în următoarele şase luni, vor cheltui mai mult pentru alimente, îmbrăcăminte, produse de bricolaj (DIY) şi călătorii.



În context, raportul calitate-preţ mai bun şi ofertele promoţionale sunt caracteristicile cele mai apreciate de consumatorii români atunci când aleg un produs, dar şi de cei de la nivel global. Astfel, 46%, respectiv 39% dintre respondenţi afirmă că reducerile, urmate de ofertele promoţionale sunt principalele motive pentru care aleg să schimbe brandul cumpărat.



Totuşi, în ciuda presiunii preţurilor, cinci din zece consumatori îşi exprimă intenţia de a cumpăra mai mult produse sustenabile.



Potrivit sursei citate, decizia de cumpărare este influenţată în special de reclamele de pe reţelele sociale, în opinia a peste 70% dintre cei chestionaţi, similar omologilor lor la nivel mondial.



Cea mai populară aplicaţie de social media din România rămâne Facebook, în timp ce utilizatorii mai tineri preferă Instagram şi TikTok.



În ceea ce priveşte canalele de vânzare, magazinul fizic rămâne popular, dar şi cele online câştigă teren. Lunar, 36% dintre consumatorii români cumpără din magazinele fizice, dar procente apropiate, însemnând 29%, respectiv 31%, fac cumpărături online pe PC sau smartphone.



Totodată, plata contactless este preferată de 44% dintre consumatorii români, peste nivelul înregistrat în ECE şi la nivel global, iar 28% aleg preferă tehnologia de "self checkout" (comparativ cu 34% în ECE şi 38% la nivel global). Circa un sfert dintre consumatorii din România şi de la nivel global ar prefera o experienţă de magazin complet automatizată.



În cadrul sondajului Voice of Consumer 2024, PwC a chestionat 20.662 de consumatori din 31 de ţări şi teritorii, printre care şi România.



PwC este o reţea de firme prezentă în 151 de ţări şi oferă servicii de calitate în domeniul auditului, consultanţei fiscale şi consultanţei pentru afaceri.