Românii au cheltuit, în medie, mai mult pe vacanţele de vară din 2025, faţă de anul trecut

Datele centralizate de către tur-operatorul internaţional Join UP! relevă faptul că, în topul celor mai populare destinaţii pentru români, Egipt s-a aflat pe primul loc, apoi Turcia, Cipru, Grecia şi Tunisia.



"Comportamentul de rezervare s-a schimbat în timp, iar dacă în anii precedenţi ofertele last-minute erau la mare căutare, în 2025 românii au preferat să-şi planifice vacanţele din timp. Cele mai multe rezervări pentru vară au fost efectuate imediat cum a început anul, în lunile ianuarie, februarie şi martie. Această planificare a fost însoţită şi de o disponibilitate mai mare de a investi în vacanţă. Valoarea medie a unei rezervări a crescut la aproape 2.100 euro în 2025", se precizează în analiză.



În acelaşi context, vacanţele cu familia rămân un pilon central, numărul rezervărilor pentru familii dublându-se de la 7.535 la 16.011, de la un an la altul. Cât priveşte serviciile solicitate, 95% dintre rezervări au avut "All Inclusive" sau "Ultra All Inclusive".



De asemenea, un segment în creştere este cel al călătorilor solo, al căror număr s-a dublat în 2025, faţă de anul trecut, la peste o mie de turişti. Profilul acestora arată o predominanţă feminină (64% femei vs. 36% bărbaţi), cu o vârstă medie de 48 de ani - pentru femei şi de 42 de ani - pentru bărbaţi.



"Vara aceasta a demonstrat că vârsta este doar un număr când vine vorba de călătorii, cel mai tânăr turist fiind un bebeluş, iar cel mai în vârstă un senior de 102 ani, care a călătorit din Cluj-Napoca spre Sharm El Sheikh, Egipt", menţionează realizatorii cercetării de specialitate.



Studiul publicat joi include date colectate din rezervările efectuate de peste 92.000 de turişti români în lunile calde ale anului.



Join UP! Romania este un tur-operator, fondat în anul 2022, şi care oferă pachete turistice ce includ bilete de avion, cazare la hotel şi transferuri.



Compania operează sub brandul internaţional de călătorii Join UP!, înfiinţat în iunie 2010, în Ucraina. AGERPRES