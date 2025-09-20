Majoritatea românilor consideră că România merge într-o direcție greșită

Dacă în iunie 38% dintre respondenţi considerau că direcţia în care se îndreaptă România este una bună, în iulie procentul a scăzut la 27% şi trendul s-a păstrat descrescător pentru august (23%) şi septembrie (21%).



Procentul celor care au răspuns că direcţia este greşită a crescut din iunie - 53%, iulie - 66%, august - 73% şi septembrie - 74%.



De asemenea, şi procentul celor care s-au încadrat la "nu pot aprecia/nu răspund" a variat: iunie - 9%, iulie - 7%, august - 4% şi septembrie - 5%.



Totodată, mai mult de jumătate dintre intervievaţi (51%) susţin că sunt mai degrabă "dezamăgiţi" de modul în care gestionează actualul Guvern România, ţinând cont de aşteptările pe care le aveau înainte de ianuarie 2025, 23% mai degrabă "încântaţi", alţi 23% nu aveau aşteptări şi 3% "nu ştiu/nu răspund".



Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dintre cei 64% care au indicat un partid, 41% ar vota AUR, 19% - PSD, 13% - PNL, 12% - USR, 6% - UDMR, 2% - SOS România, 2% - POT, câte 1% - Forţa Dreptei, Partidul Mişcarea Populară şi DREPT şi 2% alte partide.



La întrebarea "Care este cea mai mare temere a dumneavoastră legată de perioada următoare?", 28% dintre români au răspuns "o eventuală criză economică", 26% - "escaladarea războiului din Ucraina", 19% - "viitorul copiilor", 12% - "probleme de sănătate", 10% - "ura din societate", 2% au indicat altă temere şi 3% au ales "nu ştiu/nu răspund".





Sondajul a fost realizat la nivel naţional în perioada 9 - 18 septembrie, pe un eşantion multistratificat probabilistic de 1.300 de subiecţi din populaţia adultă (18 ani şi peste), neinstituţionalizată a României. Marja de eroare, la un nivel de încredere de 95%, este +/- 2,3%.

AGERPRES