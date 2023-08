Interesul românilor pentru scutere electrice a crescut în ultimul an cu 173%

"Începând cu luna ianuarie, interesul pentru scutere electrice a cunoscut o creştere fără precedent, de 173%, subliniind schimbările înregistrate în peisajul preferinţelor de mobilitate urbană. Sintagma 'scutere electrice' plus alte cuvinte cheie înrudite au generat peste 170.000 de căutări pe Google în ultimul an, cu o medie lunară de 5.400 de căutări. În acelaşi interval, 'scooter electric' a înregistrat, în medie, 27.000 de căutări pe lună. Dintre cele 170.000 de căutări efectuate, aproape 160.000 au fost făcute de pe dispozitive mobile. Creşterea numărului de căutări online este incontestabil legată de îngrijorările din ce în ce mai mari legate de mediu, de poluarea din marile oraşe, dar totodată şi de costurile mari cu carburantul tradiţional", se menţionează în studiul intern realizat de ATVRom, în perioada iulie-august 2023.



De asemenea, sintagma "mobilitate urbană" are o creştere de peste 900% comparativ cu aceeaşi perioadă de anul trecut. Studiul mai arată că utilizatorii care manifestă cel mai mare interes pentru căutarea de scutere electrice provin din: Prahova, Constanţa, Timiş şi Bucureşti.



Pe măsură ce comunitatea globală se mobilizează pentru a combate schimbările climatice şi a reduce emisiile de carbon, românii sunt interesaţi să adopte alternative sustenabile de transport. "Scuterele electrice, cu emisii zero în timpul funcţionării şi o amprentă ecologică minimă, reprezintă o soluţie practică care abordează simultan atât nevoile de transport, cât şi bunăstarea mediului înconjurător", susţin reprezentanţii companiei.



În contextul tot mai stringent al nevoii de protecţie a mediului înconjurător şi de reducere a impactului poluării asupra sănătăţii publice, Zeeho, prin partenerul său din România ATVRom, propune două modele de scutere care pot fi cumpărate prin Rabla cu 2.300 - 2.500 de euro.



Lansarea acestor variante ecologice vine în contextul statisticilor privind poluarea din România.



Conform raportului publicat de Agenţia Europeană a Mediului în 2020, poluarea aerului cauzează peste 29.000 de morţi premature în fiecare an. Situaţia este cu atât mai gravă în Bucureşti, unde nivelul de poluare depăşeşte în mod constant limitele stabilite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.



Studiile arată că România suportă cel mai mare cost social asociat poluării din Europa, cu 30% peste media europeană. Bucureştiul este pe locul doi în privinţa costurilor sociale legate de poluare, după Londra, cu un cost mediu de 3.004 euro/an/capita, conform cercetărilor efectuate de Alianţa Europeană de Sănătate Publică.



"În acest context, valoarea voucherelor Rabla Clasic şi Rabla Plus devine esenţială pentru cei care doresc să contribuie la ameliorarea calităţii aerului şi a mediului înconjurător. Prin acest program, pentru achiziţionarea unui scuter electric nou în schimbul unui model uzat, se acordă un ecotichet de 26.000 lei şi un ecobonus de 1.500 lei pentru vehiculele casate care au o vechime de peste 15 ani şi îndeplinesc criteriile de poluare. Oricine doreşte să aplice la programul Rabla Plus pentru achiziţionarea unui vehicul electric o poate face până pe 31 august 2023", subliniază reprezentanţii companiei.



ATVRom este cel mai mare reseller de vehicule off-road şi on-road din România, care pune la dispoziţie o varietate de unităţi şi mijloace de petrecere a timpului liber, de la cele mai puternice branduri globale.