România a produs anul trecut instrumente muzicale în valoare de 50 mil. lei

România a produs anul trecut instrumente muzicale în valoare de puţin peste 50 mil. lei, pe această piaţă fiind active 61 de firme cu 600 de salariaţi, arată datele platformei de analiză a companiilor Confidas.ro, citată de ZF.

Piaţa a scăzut cu 40% în pandemie şi s-a întors la nivelul lui 2009, primul an al crizei financiare anterioare, potrivit calculelor ZF pe baza datelor Confidas şi ONRC. Pentru această analiză au fost luate în calcul doar companiile care şi-au depus rezultatele pe anii respectivi şi doar cele care au declarat CAEN-ul (obiectul de activitate principal) 3220-Fabricarea instrumentelor muzicale.

Datele arată că numărul de companii a rămas acelaşi în pandemie, eventualele închideri sau falimente urmând a se vedea în cifrele din 2021. Totuşi, impactul crizei sanitare devenită criză economică este vizibil la nivel de cifră de afaceri, profit sau număr de salariaţi.

Pandemia de COVID-19 a dus la închiderea sălilor de spectacole, la anularea concertelor şi a evenimentelor culturale, aşa că şi vânzările de instrumente muzicale au avut de suferit.

Piaţa locală este un nume important în domeniul producţiei de instrumente muzicale, fiind cel mai mare exportator de viori din UE în ţările din afara comunităţii, conform celor mai recente date ale biroului european de statistică Eurostat. Spre exemplu, în 2018, România a exportat 14.000 de viori în afara UE, ceea ce reprezintă 28% din totalul instrumentelor de acest tip trimise în ţări din afara comunităţii.

Cel mai mare producător de instrumente muzicale din România este compania Hora din Reghin, judeţul Mureş, un oraş cu tradiţie în realizarea viorilor. De altfel între cei mai mari 10 jucători din domeniu, opt sunt din judeţul Mureş, iar cinci chiar din Reghin. De departe însă cel mai cunoscut nume şi totodată cel mai vechi este Hora, o companie fondată în 1951 şi care trimite instrumente muzicale „made in Romania” – viori, violoncele, contrabaşi, chitare sau alte instrumente - către toată lumea, conform celor mai recente date ZF. Compania a avut anul trecut afaceri de 14,4 mil. lei, minus 42%, cu 220 de salariaţi, cu 33 mai puţini ca în 2019, ultimul an de dinainte de pandemie. Aproape toate numele din top zece cei mai mari producători de instrumente au suferit scăderi ale businessului în 2020, excepţie făcând ultimii doi clasaţi - Silvas Tonewood şi Vox Humana. Silvas Tonewood nu are rezultate pe 2019, iar Vox Humana şi-a majorat businessul cu 90% în pandemie.

Aceste zece companii de la vârful pieţei adună afaceri de 40 mil. lei, adică 80% din totalul industriei locale de profil, pragul de intrare în clasament fiind de doar 1 milion de lei. Cele mai multe afaceri sunt antreprenoriale, excepţie făcând Mures Alhambra Plant, controlată de o firmă spaniolă - Manufactural Alhambra S.L. pe al cărei site apare că produce chitare.

(sursa: Mediafax)