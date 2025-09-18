x close
România aduce în țară palestinieni grav bolnavi din Gaza, pentru tratament medical

de Redacția Jurnalul    |    18 Sep 2025   •   00:40
O aeronavă a Forțelor Aeriene Române sosește la Baza 90 Otopeni cu zece pacienți palestinieni grav bolnavi și 28 de rude, în cadrul unei noi misiuni umanitare coordonate de Departamentul pentru Situații de Urgență.

România desfășoară o nouă acțiune de sprijin umanitar pentru populația civilă din Fâșia Gaza.

O aeronavă a Forțelor Aeriene Române urmează să aterizeze la Baza 90 Transport Aerian Otopeni, aducând zece pacienți palestinieni care au nevoie urgentă de tratament medical, însoțiți de 28 de membri de familie.

Potrivit autorităților, o parte dintre pacienți va primi îngrijiri de specialitate în spitale din România, iar alții vor fi transferați în Belgia, cu o aeronavă pusă la dispoziție de Regatul Norvegiei.

Misiunea este coordonată de Departamentul pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu instituții naționale și organisme internaționale, pentru a asigura desfășurarea în siguranță și în cele mai bune condiții.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: palestinieni misiune umanitara
