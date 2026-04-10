România crește exporturile de ouă cu 160%, pe fondul crizei din UE

Evoluția marchează cel mai puternic avans din ultimii ani, iar raportat la ultimul deceniu.

Creșterea livrărilor externe a venit într-un context favorabil pentru producătorii locali, după ce mai multe state din Uniunea Europeană au fost afectate de gripa aviară, ceea ce a generat deficit pe piața comunitară. În aceste condiții, producătorii români au acoperit o parte din necesarul din țările afectate, iar România a reușit să rămână pe excedent comercial la acest capitol.

Potrivit datelor Comisiei Europene, România are 10,1 milioane de găini ouătoare, echivalentul a 2,6% din totalul efectivelor din Europa, ceea ce plasează piața locală pe locul opt în Uniunea Europeană, după Franța, Germania și Polonia.

Reprezentanții industriei spun că avansul exporturilor este susținut și de investițiile realizate în ultimii ani.

Cel mai mare jucător din piața locală este Toneli, cu o producție anuală de circa 500 de milioane de ouă, din care aproximativ 20% merg la export, potrivit celor mai recente date. Printre alți jucători importanți se numără Oul de Tinca, Avicola Focșani, Regalina, La Provincia, Avicola Lumina și Super Eggs.

Pe lângă exportul de ouă în coajă, proaspete sau conservate, o parte din avansul livrărilor externe vine și din produse procesate, precum ouăle lichide pasteurizate. Producătorii locali s-au orientat în ultimii ani către segmente cu valoare adăugată mai mare, pe fondul cererii venite atât din industrie și HoReCa, cât și din retail, scrie ZF.

Agricola a anunțat anterior că produce ouă lichide din iulie 2024, la un volum de circa 50 de tone pe lună, și că cea mai mare parte a acestei producții merge la export. Potrivit companiei, în România mai există încă șase fabrici de ou lichid, conform datelor ANSVSA.

Producătorii spun că ouăle lichide sunt tot mai căutate de clienții din HoReCa și industrie, datorită costurilor mai mici și reducerii risipei, dar și de consumatorii finali, în special de cei interesați de produse bogate în proteine și ușor de preparat.

