„România a trimis până acum 23 de pachete de echipament militar către Ucraina!”, dezvăluie ministrul Apărării

„Pe partea de echipament militar, au fost 23 de pachete care au plecat către Ucraina, decise împreună cu armata ucrainiană, în funcție de nevoile lor de echipare, în funcție de disponibilitățile armatei române și de stocurile armatei române. Există niște liste care sunt clasificate”, spune la Prima TV Ionuț Moșteanu.

Întrebat dacă cifra vehiculată în spațiul public, de 1,5 miliarde de eur, este adevărată, el spus: „Nu are nicio bază realistă”.

„Sunt niște valori de inventar la niște echipamente, unele dintre ele nu mai erau folosite. Apropo, ucrainenii aveau nevoie de echipament de producție sovietică pe care armata română îl avea în depozite, să spun așa, și au folosit unele dintre ele și pentru piese de schimb. Este o realitate. Industria de război ucraineană se mișcă diferit față de o industrie pe timp de pace și orice ajutor a fost binevenit. E foarte greu să zici că valoarea de inventare e o valoare realistă sau acele echipamente ar fi putut fi utilizate mâine în caz de război. Partea bună e că avem un plan de înzestruare al armatei române care curge de ani de zile foarte bine. Mergem înainte în fiecare an, se fac pași între echipamente noi în înzestrare al armatei române. Avem contracte în derulare și proceduri de achiziții în curs de finalizare. Avem un plan pe mulți ani de zile, un plan stabilit cu partenerii NATO, care să acopere toate nevoile unei armate moderne și facem acești pași lună de lună, an de an. Armata română devine din ce în ce mai bine echipată și din ce în ce mai bine profesionalizată pentru că fiecare astfel de echipament modern vine și cu o parte de pregătire pentru personal, pentru mentenanță și pentru utilizare”, adaugă ministrul APărării.

Chestionat cu privire la așteptarea românilor de a a ști care a fost ajutorul concret oferit de România Ucrainei, el a afirmat „cea mai simplă răspuns e unul ce ține de strategie militară, pentru că nu e bine să spui în gura mare cu ce ți-ai golit tu depozitele”.

De asemenea, el a subliniază pe lângă ajutorul militar, este și ajutorul umanitar, „care e greu de estimat”.

„Deci, de la începutul războlui, din prima zi am ajutat poporul ucrainian, care avea nevoie de acest tip de ajutor și o facem în continuare. Ajutorul pentru ajutorul economic, pentru economia ucrainiană, faptul că am ajutat să-și comercializeze resursele și am creat coridoare speciale, fiind țară vecină, nimeni nu putea face lucrul ăsta. Deci, noi suntem aici, într-o poziție, într-un fel, privilegiată, într-o poziție care aduce multe provocări. Suntem alături de ei, am fost din prima zi și vom fi până în momentul în care se va ajunge la o pace și apoi după, în procesul de menținere, alături de aliații noștri”, continuă Ionuț Moșteanu.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)