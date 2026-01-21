România, promovată la Târgul Internațional de Turism FITUR Madrid

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) arată că participarea la astfel de evenimente este esențială pentru consolidarea imaginii României ca destinație turistică.

Standul României va pune în valoare diversitatea și autenticitatea ofertei turistice naționale, evidențiind patrimoniul natural și cultural al României, arată ministerul

„Participarea României la FITUR Madrid face parte dintr-un efort mai larg de a ne promova constant și coerent pe piețele externe. Vorbim despre o piață importantă pentru turismul românesc și despre o oportunitate de a prezenta diversitatea și autenticitatea României ca destinație pentru turiștii internaționali. Am făcut tot ce era necesar pentru a asigura participarea la acest târg de neratat pentru România", a declarat Irineu Darău, ministrul Economiei.

Reprezentanții ministerului arată că Spania reprezintă o piață prioritară pentru turismul românesc, situându-se constant între primele zece țări emițătoare de turiști către România.

„Creșterea numărului de turiști spanioli în ultimii ani, accesibilitatea aeriană ridicată și interesul acestora pentru circuite culturale, turism în natură, turism rural și city break-uri fac din România o destinație cu un potențial semnificativ de dezvoltare pe această piață”, transmite MEDAT.

(sursa: Mediafax)