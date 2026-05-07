Majoritate covârșitoare pentru Unire: Peste 70% dintre români ar vota 'DA' la un eventual referendum

71,9% dintre cei chestionați spun că ar vota în favoarea unirii dintre România și Republica Moldova, în timp ce 21,4% s-ar opune. Alte 2,1% dintre persoane afirmă că nu s-au hotărât, 3,2% spun că nu ar merge la vot, iar 1,4% nu știu sau nu răspund.

Întrebați când cred că s-ar putea realiza unirea, 8,4% dintre respondenți au indicat următorii trei ani, 13,3% următorii cinci ani, iar 29,3% consideră că acest lucru s-ar putea întâmpla în următorii 10 ani sau mai mult. Pe de altă parte, 34,7% dintre români cred că unirea nu se va realiza niciodată.

Sondajul mai arată că 67,6% dintre respondenți consideră că unirea cu Republica Moldova reprezintă „o datorie istorică”, în timp ce 26.4% sunt de părerea contrarie. 6.1% nu știu sau nu răspund.

Totodată, 70,6% dintre participanții la cercetare spun că locuitorii Republicii Moldova sunt „români, de o limbă și de un neam cu noi, separați de România doar de istoria recentă”. În schimb, 25,5% consideră că moldovenii reprezintă „un popor separat, cu o limbă diferită și cu propria lor soartă”. 3.9% nu știu sau nu răspund.

Sondajul INSCOP „Percepția românilor cu privire la Republica Moldova” a fost realizat în perioada 14-21 aprilie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1.100 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, reprezentativ pentru populația României. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Rezultatele sondajului apar în contextul în care tema unirii dintre România și Republica Moldova a revenit în atenția publică în ultimele luni

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus, în luna ianuarie, că ar vota „da” la un eventual referendum privind unificarea cu România, invocând dificultățile cu care se confruntă Republica Moldova în contextul amenințărilor venite din partea Rusiei.

Maia Sandu a precizat că, în prezent, nu există o majoritate în Republica Moldova care să susțină unirea, majoritatea populației fiind favorabilă aderării la Uniunea Europeană.

Președintele Nicușor Dan a declarat recent că poziția României privind o eventuală unire cu Republica Moldova rămâne neschimbată.

„Din partea României cred că nu s-a schimbat nimic față de votul în unanimitate al Parlamentului din 2018 care a spus că România este pregătită în orice moment în care cetățenii din Republica Moldova o vor dori”, a spus acesta.

(sursa: Mediafax)