Românii vor ajunge mai greu la medicii de familie din 2026

În timp ce autoritățile invocă reforma și eficientizarea sistemului, medicii de familie avertizează că lipsa predictibilității și absența unui dialog real pot duce la limitarea accesului la serviciile medicale de bază.

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) semnalează că domeniul se află deja într-o situație critică, iar anul 2026 ar putea agrava problemele existente.

Solicitări fără răspuns din partea Ministerului Sănătății și CNAS

Potrivit organizației, deși a cerut Ministerului Sănătății să comunice stadiul modificărilor promise, nu a primit nicio clarificare. Discuțiile vizau ajustarea valorilor punctelor din asistența medicală primară, după ce forma finală a ordinului de modificare a Legii 163/2025 nu ar fi respectat varianta convenită inițial.

Situația se repetă și în relația cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, unde FNPMF a solicitat o întâlnire de lucru privind bugetul pentru 2026 și viitorul Contract-Cadru, însă fără succes.

Federația a adresat și o cerere de audiență premierului Ilie Bolojan, pentru a discuta două teme considerate esențiale: necesitatea unui dialog social real și finanțarea corespunzătoare a medicinei de familie.

„Până în prezent, nu am primit niciun răspuns la niciuna dintre solicitări”, precizează organizația.

Tot mai puțini medici de familie și interes scăzut din partea tinerilor

FNPMF atrage atenția că numărul medicilor de familie aflați în contract cu casele de asigurări scade constant, iar specialitatea rămâne neatractivă pentru tinerii absolvenți din cauza problemelor nerezolvate din sistem.

În timp ce reprezentanți ai Ministerului Sănătății și CNAS au anunțat intenția de a crește ponderea plății per serviciu, în detrimentul plății per capita, federația avertizează că această schimbare ar putea diminua veniturile cabinetelor. Motivul: numărul de servicii medicale care pot fi prestate într-un program fix este limitat.

„Autoritățile au comunicat public dorința de a majora nivelul decontării serviciilor în detrimentul plății per capita, fără a menționa că medicii de familie au un program fix și un număr maxim de servicii pe care îl pot efectua în acest interval. Astfel, măsurile propuse se vor reflecta direct într-o scădere a veniturilor cabinetelor, într-un context în care toate cheltuielile cresc”, transmite FNPMF.

Organizația subliniază și o neconcordanță între datele oficiale și justificarea modificărilor legislative. Deși CNAS a raportat, prin adresa DG299/20.01.2025, că în perioada ianuarie–septembrie 2024 au fost efectuate 40.927.812 consultații în regim per serviciu și 49.446.783 în regim per capita, nota de fundamentare a Legii 163/2025 susține schimbarea ponderii de 35% pentru plata per capita pe motiv că doar 7,5% din totalul consultațiilor ar intra în această categorie — o afirmație contrazisă de cifrele prezentate de CNAS.