Rusia închide Consulatul României din Sankt-Petersburg și expulzează șeful interimar al misiunii diplomatice. Reacția MAE de la București

Moscova răspunde după închiderea Consulatului Rusiei din Constanța

Rusia a decis să închidă Consulatul General al României din Sankt-Petersburg și să îl declare persona non grata pe gerantul interimar al reprezentanței diplomatice. Măsura a fost comunicată oficial autorităților române joi, după convocarea ambasadorului României la Moscova.

Ministerul Afacerilor Externe de la București a confirmat că ambasadorul României în Federația Rusă, Cristian Istrate, a fost chemat la sediul diplomației ruse pentru a primi notificarea oficială privind măsurile de retorsiune adoptate de Kremlin.

Potrivit comunicatului transmis de MAE, partea rusă a informat România atât despre expulzarea diplomatului român, cât și despre retragerea acordului pentru funcționarea Consulatului General al României din Sankt-Petersburg.

MAE: „Reacția părții ruse era previzibilă”

Ministerul Afacerilor Externe a precizat că decizia Moscovei nu reprezintă o surpriză, fiind anticipată încă din momentul în care România a luat măsuri împotriva reprezentanței diplomatice ruse de la Constanța.

Potrivit comunicatului oficial:

„Ministerul Afacerilor Externe confirmă că ambasadorul României în Federația Rusă a fost convocat în după-amiaza zilei de 25 iunie 2026 la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse.”

Instituția precizează că, în cadrul întâlnirii, autoritățile ruse au transmis notificarea privind măsurile adoptate.

„În cadrul întrevederii partea rusă a notificat cu privire la declararea persona non grata a gerantului interimar al Consulatului General al României la Sankt-Petersburg, respectiv referitor la decizia părții ruse de retragere a consimțământului pentru înființarea postului consular respectiv.”

MAE subliniază că această reacție a fost anticipată încă de la finalul lunii mai.

„Așa cum Ministerul Afacerilor Externe a comunicat de la bun început, reacția părții ruse era previzibilă.”

Legătura cu incidentul dronei rusești de la Galați

Ministerul român amintește că măsura anunțată de Moscova vine direct ca răspuns la decizia Bucureștiului din 29 mai 2026.

La acea dată, autoritățile române au declarat persona non grata consulul general al Federației Ruse la Constanța și au dispus închiderea Consulatului General al Federației Ruse din oraș.

Hotărârea a fost luată după ce o dronă rusească s-a prăbușit în municipiul Galați, provocând răniți și pagube materiale. Incidentul a fost catalogat de autoritățile române drept o încălcare gravă a suveranității și securității naționale.

În comunicatul său, MAE precizează:

„MAE reamintește că decizia anunțată astăzi de partea rusă survine ca răspuns la măsurile adoptate de către autoritățile române la 29 mai 2026, în urma prăbușirii unei drone rusești în municipiul Galați, incident soldat cu răniți și pagube materiale.”

Interfax și Zaharova anunțaseră deja represaliile

Primele informații despre convocarea ambasadorului român au fost publicate de agenția rusă Interfax și preluate ulterior de presa de stat din Rusia.

Conform informațiilor difuzate de agenția rusă, Ministerul de Externe al Federației Ruse urma să prezinte diplomatului român „măsuri de răspuns” față de decizia autorităților de la București.

La începutul lunii iunie, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, avertizase că Moscova va reacționa.

„Acțiunile neprietenoase ale autorităților române în mod cert nu vor rămâne fără răspuns. Măsuri specifice vor fi anunțate la timpul potrivit”, declara oficialul rus.

Relațiile diplomatice dintre România și Rusia, într-o nouă etapă de tensiune

Decizia Kremlinului marchează un nou episod al deteriorării relațiilor diplomatice dintre București și Moscova, pe fondul războiului din Ucraina și al incidentelor repetate provocate de dronele rusești în apropierea graniței României.

Închiderea reciprocă a consulatelor de la Constanța și Sankt-Petersburg reprezintă una dintre cele mai importante măsuri diplomatice adoptate de cele două state în ultimii ani și confirmă escaladarea tensiunilor dintre cele două capitale.