Bătaie cu cuțite la o sală de fitness din Sectorul 6

Șapte tineri cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani au fost reținuți după ce au provocat un conflict violent la o sală de fitness din Sectorul 6 al Capitalei, în care au fost folosite arme albe.

Incidentul s-a petrecut joi, când Secția 25 Poliție a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că mai multe persoane se agresează fizic în incinta sălii, folosind arme albe. Polițiștii au găsit la ieșirea din incinta locației mai multe persoane care ar fi fost implicate în conflict.

La controlul corporal și al bagajelor, asupra a trei dintre ei au fost găsite obiecte tăietoare-înțepătoare și spray-uri iritant-lacrimogene. Toate acestea au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Nouă persoane au fost conduse la sediul subunității în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale.

Anchetatorii au stabilit că, în timp ce se aflau la vestiarul din sala de fitness, ar fi pornit un conflict verbal între un tânăr în vârstă de 28 de ani și alți șapte tineri cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani. Aceștia și-au adresat reciproc amenințări. Ulterior, conflictul ar fi degenerat. Tinerii au manipulat în scop de intimidare mai multe arme albe, pe care le-ar fi scos din bagajele personale. Acestea nu au fost folosite în agresiune.

În acest context, mai multe persoane care erau prezente în vestiar ar fi părăsit locația, întrucât le-ar fi fost indusă o stare de temere și de indignare.

Față de cei șapte tineri cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore. Sunt în curs activități pentru prinderea bănuitului de 28 de ani.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 25 Poliție pentru port fără drept de substanțe sau obiecte periculoase și tulburarea ordinii și liniștii publice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.

(sursa: Mediafax)