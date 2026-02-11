Salvamont: 15 persoane, transportate la spital cu ambulanța în ultimele 24 de ore

x close
de Redacția Jurnalul    |    11 Feb 2026   •   09:14
Sursa foto: Salvamont Neamt /Salvamontiștii, în acțiune

În ultimele 24 de ore, Dispeceratul Național Salvamont a primit 25 de apeluri de urgență prin care cetățenii aflați în dificultate au solicitat intervenția salvamontiștilor. În urma apelurilor de urgență au fost salvate 25 de persoane, dintre care 15 au fost transportate cu ambulanța la spital.

Un număr de 6 apeluri au fost semnalate, atât pentru Salvamont Brașov cât și alte 6 pentru Salvamont Lupeni, 5 apeluri pentru Salvamont Maramureș, dar și 3 apeluri pentru Salvamont Harghita. Alte două Apeluri au fost semnalate în Prahova, în timp ce în județele Bacău și Bihor au fost semnalat câte un apel. Salvamontiștii au intervenit într-un caz de urgență și în Vatra Dornei.

În toate aceste cazuri au fost salvate 25 de persoane. Dintre acestea, 15 persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul de a fi transportate cu mașinile aparținătorilor.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, au precizat, miercuri, reprezentanții Dispeceratului Național Salvamont.

De asemenea, 31 de cetățeni au solicitat sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

(sursa: Mediafax)

