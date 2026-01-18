Salvamont: Peste 150 de apeluri prin care s-a solicitat intervenţia salvamontiştilor, în ultimele 24 de ore

Conform sursei citate, este cel mai mare număr de evenimente montane înregistrat într-o zi în acest sezon de iarnă.



Din cele 152 de apeluri primite la Dispeceratul Naţional Salvamont, cele mai multe, 46, au fost din Braşov. La Salvamont Sinaia au fost primite 16 apeluri şi câte 12 apeluri pentru Salvamont Lupeni şi Salvamont Maramureş.



"În cazul acestor intervenţii au fost salvate 156 de persoane. Dintre acestea, 53 persoane au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor, iar o persoană a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital (...). Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane şi vă invită să le fiţi alături în campania de reducere a numărului de accidente montane", transmite Salvamont România.



Totodată, la Salvamont s-au primit şi 61 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

