Salvamontiștii cer decență: Nu mai aruncați coji de semințe și deșeuri pe munte!

"În ultima perioadă, am reuşit să mai temperăm comportamentele neadecvate ale celor care trec prin zonă şi se opresc la baza noastră. Totuşi, uneori suntem surprinşi şi noi de lipsa de respect faţă de acest loc: gunoaie aruncate, mucuri de ţigară lăsate în faţa bazei, iar mai nou... seminţele consumate şi aruncate pe jos par să fi devenit o 'modă'. Rugăm, în cel mai civilizat mod, să respectaţi acest loc. Chiar dacă răspunsul uneori este: 'Păi, este bio', până la bio mai este cale lungă. Dacă am lua acest principiu ca regulă, am mânca seminţe în propria casă şi am aştepta să se degradeze natural", a transmis conducerea Salvamont Zărneşti.



Pe de altă parte, salvamontiştii atrag atenţia că "entuziasmul şi "vitejia" tinereţii nu sunt de bun augur pe munte şi reamintesc regulile ce trebuie să fie respectate la drumeţie: parcurgerea traseelor marcate din arealul Parcul National Piatra Craiului, alegerea orelor potrivite pentru deplasare, echipamentul adecvat.



De asemenea, ei subliniază că nu recomandă mersul de unul singur pe munte şi nici consumul de alcool la drum.



"Natura ne oferă atât de multe, iar respectul faţă de ea începe prin gesturi simple", transmis Salvamontiştii din Zărneşti. AGERPRES