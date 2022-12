Europa amenință cu sancțiuni Twitter, după interzicerea jurnaliștilor

Germania a avertizat cu privire la impactul asupra libertății presei, în timp ce un oficial de rang înalt al UE a declarat că Twitter trebuie să se conformeze normelor blocului comunitar sau să se confrunte cu posibile sancțiuni.

"Libertatea presei nu poate fi pornită și oprită după bunul plac", a scris vineri pe Twitter ministrul german de externe. "Începând de astăzi, acești jurnaliști nu mai pot să ne urmărească, să comenteze sau să critice. Avem o problemă cu asta @Twitter".

Věra Jourová, vicepreședintele Comisiei Europene pentru valori și transparență, a declarat că "suspendarea arbitrară" a jurnaliștilor este "îngrijorătoare" și a indicat că, în consecință, compania ar putea fi sancționată.

"Legea UE privind serviciile digitale impune respectarea libertății presei și a drepturilor fundamentale. Acest lucru este întărit în cadrul #MediaFreedomAct", a declarat Jourová într-o postare pe Twitter, adăugând că Musk "ar trebui să fie conștient de acest lucru". "Există linii roșii", a continuat ea. "Și sancțiuni, în curând".

Joi seară, Twitter a interzis conturile mai multor jurnaliști de profil înalt de la organizații de știri de top, fără explicații, inclusiv ale lui Donie O'Sullivan de la CNN, Ryan Mac de la The New York Times și Drew Harwell de la The Washington Post.

Nici Musk, nici Twitter nu au răspuns joi seara la o solicitare de comentarii, iar platforma nu a explicat cu exactitate de ce jurnaliștii au fost excluși de pe platformă.

Musk a susținut în mod fals că jurnaliștii au încălcat noua sa politică de "doxxing" prin faptul că au împărtășit locația sa în direct. O'Sullivan, de la CNN, nu a împărtășit locația live a miliardarului.

Cu puțin timp înainte de suspendarea sa, O'Sullivan a relatat pe Twitter că platforma de socializare a suspendat contul unui serviciu competitiv, Mastodon, care a permis postarea în continuare a @ElonJet, un cont care postează locația avionului privat al lui Musk.

Alți reporteri suspendați joi scriseseră recent și despre acest cont.

Liderii europeni au declarat anterior că urmăresc modul în care preluarea Twitter de către Musk va afecta platforma.

Thierry Breton, un înalt oficial UE, l-a avertizat pe Musk la sfârșitul lunii noiembrie că platforma de socializare trebuie să ia măsuri semnificative pentru a se conforma legilor de moderare a conținutului din cadrul blocului comunitar.

"Twitter va trebui să implementeze politici transparente pentru utilizatori, să consolideze în mod semnificativ moderarea conținutului și să protejeze libertatea de exprimare, să abordeze dezinformarea cu hotărâre și să limiteze publicitatea direcționată", a declarat atunci Breton. "Toate acestea necesită suficiente resurse umane și de inteligență artificială, atât în volume, cât și în competențe. Aștept cu nerăbdare progresele în toate aceste domenii și vom ajunge să evaluăm la fața locului gradul de pregătire al Twitter."

