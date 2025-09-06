Scandalul care zguduie Poliția Constanța: Agenți fără echipament minim, în plin sezon estival. IPJ răspunde acuzațiilor

"Deși Ministerul Afacerilor Interne se confruntă cu un deficit istoric de personal și se plânge că tinerii nu mai aleg această profesie, chiar și puținele sute de polițiști nou-încadrați din sursă externă la nivelul IPJ Constanța sunt trimiși în teren doar cu… „protecția divină”.

Ultimii agenți repartizați la structurile de ordine publică și rutiere nu au primit nici până azi dotările esențiale pentru intervențiile 112: cătușe, spray-uri iritant-lacrimogene sau tomfe. Și totuși, în plin sezon estival, au intervenit în mii de cazuri, expunându-se riscului de a fi agresați fără posibilitatea de a se apăra sau de a riposta împotriva acțiunilor agresorilor.

Indolența conducerii IPJ Constanța și a IGPR este revoltătoare. Mai ales că acest inspectorat, după tragedia de la 2 Mai, a fost prezentat chiar de ministrul Cătălin Predoiu ca un proiect de 45 de zile în care vechea structura va dispărea și se va crea un nou inspectorat, drept „model de referință”. Dacă la Constanța – unde s-au direcționat cu prioritate sute de agenți din promoții din școlile de agenți și unde s-au investit resurse pentru a „da bine” la presă – polițiștii sunt lăsați să iasă în stradă fără dotările obligatorii, ce putem aștepta în restul țării?

Paradoxul este strigător la cer: polițiștii sunt trimiși conștient în stradă, de șefii lor, știind că pot deveni victime ale agresiunilor. În schimb, aceiași șefi nu ezită să declanșeze cercetări disciplinare pentru motive ridicole – lipsa caschetei alte „căprării”.

Documentarea noastră arată că peste 100 de polițiști de ordine publică și rutieri din IPJ Constanța lucrează, în prezent, fără mijloacele de dotare obligatorii. Situația contravine chiar prevederilor Ordinului MAI nr. 60/2010, care stabilește la art. 15 alin. (5):

„În timpul activității de instruire, polițiștii desemnați verifică și starea fizică generală a efectivelor, ținuta, mijloacele individuale de intervenție din dotare, documentele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu și stabilesc măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.”

Cu alte cuvinte, procedurile existente impun verificarea existenței și funcționalității mijloacelor de intervenție înainte ca polițiștii să fie trimiși în teren. Faptul că aceștia sunt expuși fără dotări nu este doar o neglijență, ci o încălcare flagrantă a obligațiilor legale.

Dacă lipsa dotărilor obligatorii este completată de lipsa uniformei – unii colegi nou încadrați au primit doar bocancii, fără niciun alt element de uniformă, fiind nevoiți să își cumpere echipament de pe diverse site-uri – iar la toate acestea se adaugă faptul că nu se mai efectuează nici pregătirea sportivă în cadrul IPJ Constanța, atunci putem spune că avem toate „condițiile” pentru performanță… dar numai în birou, nu în stradă acolo unde cetățeanul are nevoie de noi.

Am sesizat problema atât conducerii inspectoratului, cât și IGPR. Răspunsul neoficial primit este, însă, halucinant: „nu sunt fonduri pentru achiziții” și „nu au fost corect estimate nevoile logistice”. Astfel de justificări nu pot ascunde realitatea: polițiștii sunt trimiși deliberat la risc, fără mijloace minimale de protecție prevăzute de lege, în timp ce conducerea își arogă merite în conferințe.

Nu ne așteptăm ca cineva să-și asume responsabilitatea pentru această situație gravă. Dar atunci când la conferințele de presă conducerea MAI și a Poliției Române se laudă că polițiștii au gestionat impecabil sezonul estival, le cerem să privească și spre obligațiile legale pe care le au față de oamenii pe care îi trimit în stradă. Pentru că, altfel, primul polițist agresat fără mijloace de protecție va fi rezultatul direct al incompetenței și ipocriziei manageriale.

Reamintim și un alt episod al acestei ipocrizii: refuzul IGPR de a folosi dispozitivele cu electroșocuri de tip „teaser gun”, puse la dispoziție gratuit de organizația noastră încă din 2023. Asta dovedește nu doar lipsă de asumare, ci și neglijență fatală față de siguranța polițiștilor. Tragerea la răspundere a celor vinovați nu mai este opțională – este o obligație.", transmite Sindicatul Europol.

În replică Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a transmis, la rândul său un comunicat în care dezminte informațiile.

„Apreciem că este regretabilă transmiterea în spațiul public de informații care nu reflectă realitatea din teren și care pot afecta în mod negativ percepția asupra profesionalismului și capacității instituționale a Poliției Române. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța beneficiază de echipamentele necesare desfășurării activităților operative și preventive, în conformitate cu standardele legale și procedurile instituționale”, a transmis IPJ Constanța.

Potrivit oficialilor Poliției Constanța, în ultimii ani, au fost realizate investiții semnificative pentru modernizarea parcului auto, dotarea cu mijloace de intervenție, armament, veste anti-glonț, bodycam-uri, spray iritant-lacrimogen și celelalte echipamente esențiale pentru asigurarea unui climat de siguranță publică.

„În timpul misiunilor, polițistul debutant nu este expus unor riscuri, întrucât intervențiile la evenimentele sesizate prin S.N.U.A.U. 112 se realizează în patrule formate din doi polițiști. Mai mult, în intervențile cu risc ridicat, la fața locului sunt dirijate mai multe patrule de poliție. În plus, polițistul are obligația de a aplica gradual forța, începând cu forța fizică, conform dispozițiilor legale”, se arată în comunicatul IPJ Constanța.

În ultimii 3 ani, în structurile Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au fost încadrați aproximativ 740 de polițiști, din sursă externă, iar toți polițiștii au fost dotați cu armament și muniția aferentă, mai spun oficialii poliției. Totodată, o parte dintre polițiștii nou-încadrați sunt programați pentru a-și ridica echipamentul, în vederea asigurării continuității procesului de echipare.