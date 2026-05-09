Schimbare de plan în Capitală: „Străzi Deschise” devine „Ziua Europei” în acest weekend pe Calea Victoriei

"Nu vrem să creăm haos în oraş! Weekend-ul acesta renunţăm la 'Străzi deschise'. Au loc două alte mari evenimente, Semimaratonul Internaţional Bucureşti 2026 şi Bucharest Food Truck Festival, care vin cu restricţii, iar un al treilea ar da complet peste cap traficul. Se vor ţine doar două tururi ghidate, însă noi nu închidem Calea Victoriei", informează PMB pe pagina sa de Facebook.



Astfel, sâmbătă, între orele 17:00-19:00 va avea loc turul ghidat "Oraşul construit şi oraşul pierdut", cu Alexandru Binescu (Piaţa Naţiunilor Unite, intersecţia cu Calea Victoriei - Piaţa Revoluţiei).



Duminică, între orele 14:00-16:00 se va organiza turul ghidat "De la Podul Mogoşoaiei la Calea Victoriei - istoria unui bulevard celebru", cu Ovidiu Neacşu (Ateneul Român - Splaiul Independenţei).



Semimaratonul Internaţional Bucureşti 2026 are loc sâmbătă şi duminică. În prima zi va începe de la ora 7:30 şi va ţine până la ora 17:00, iar duminică se va desfăşura între 7:30 şi 14:00.



Sâmbătă vor fi închise Bd. Unirii (de la Piaţa Alba Iulia, la Piaţa Constituţiei), Splaiul Independenţei (între Piaţa Unirii şi Podul Haşdeu) şi Bd. Libertăţii.



Duminică se vor închide şi Şos Kiseleff, Calea Victoriei, Str. Buzeşti, Str. Vasile Pârvan, Regina Elisabeta.



Restricţiile vor fi ridicate pe măsura ce se termină cursele.



Pe Şos. Kiseleff se va ţine şi Bucharest Food Truck Festival, între orele 10:00 şi 23:00.



"Aici veţi găsi preparate internaţionale, inclusiv cea mai mare paella din lume", transmite PMB.



Accesul va fi restricţionat atât pe Kiseleff, pe segmentul de drum cuprins între Str. Arh. Ion Mincu şi Piaţa Victoriei, cât şi pe Str. Monetăriei.



Din cauza restricţiilor, 30 de linii de tramvai, autobuz şi tramvai vor fi deviate întreg weekend-ul. În plus, se vor înfiinţa temporar trei linii navetă, pentru a asigura transportul călătorilor. Toate traseele şi modificările pot fi găsite pe stb.ro sau în aplicaţia InfoSTB.

AGERPRES