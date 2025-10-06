Școlile din Constanța se închid, miercuri, din cauza codului roșu de ploi abundente

Toate unitățile de învățământ din județul Constanța vor fi închise miercuri, 8 octombrie, din cauza fenomenelor meteo extreme anunțate de ANM.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Constanța a decis suspendarea cursurilor în toate școlile, grădinițele și creșele din județ, ca măsură de siguranță pentru elevi și cadrele didactice.

Decizia a fost luată astăzi, în cadrul unei ședințe extraordinare organizate în Sala „Remus Opreanu” a Palatului Administrativ, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod roșu de ploi abundente pentru Constanța, Ialomița și Călărași.

„Începând de mâine până poimâine, municipiul și județul Constanța se află sub cod roșu de ploi abundente. În ședința de astăzi au fost adoptate trei hotărâri, una dintre ele vizează suspendarea cursurilor la nivel județean”, a declarat prefectul Adrian Picoiu.

Inspectorul școlar general, Sorin Mihai, transmite că hotărârea CJSU va fi transmisă Ministerului Educației pentru informare și aplicare unitară.

Conform ANM, codul roșu intră în vigoare marți seară, de la ora 21:00, și este valabil până miercuri, 8 octombrie, la ora 23:00.

Meteorologii avertizează că în acest interval va ploua torențial, iar în doar câteva ore se pot acumula cantități de apă de până la 120 de litri pe metru pătrat, echivalentul a două luni de precipitații.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările neesențiale, să nu parcheze mașinile în apropierea copacilor și să urmeze indicațiile transmise de autoritățile locale.

RAJA a activat Comandamentul pentru Situații de Urgență!

Ca urmare a avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie, care anunță ploi abundente, intensificări ale vântului și vreme rece în această perioadă, RAJA S.A. a activat Comandamentul pentru Situații de Urgență la nivelul întregii arii de operare, începând de astăzi – 06 octombrie 2025, ora 10.00, până joi – 9 octombrie 2025, ora 08.00.

Pe durata atenționărilor, sunt prognozate cantități importante de precipitații, care pot atinge, prin acumulare, 100…120 l/mp, precum și rafale de vânt de 50–70 km/h în jumătatea sudică a țării. Cele mai afectate județe vor fi Constanța, Ialomița și Călărași, unde este instituit Cod Roșu de ploi abundente, iar în celelalte zone din aria RAJA – Buftea (Ilfov), Onești (Bacău) și Predeal (Brașov) – sunt în vigoare Coduri Portocaliu și Galben de precipitații și vânt puternic.

Pentru prevenirea și gestionarea efectelor produse de fenomenele meteo extreme, echipele RAJA sunt mobilizate și pregătite să intervină prompt în toate localitățile deservite.

Angajații societății dispun de autospeciale de tip WOMA, vidanje, motopompe de mare putere și autoutilitare, asigurând permanența 24/24h pe toată durata avertizărilor meteorologice.

În prezent, sunt pregătite de intervenție 47 echipe operative, repartizate în toate Centrele Zonale.

Eforturile sunt concentrate pentru a menține serviciile de alimentare cu apă și preluare/tratare a apelor uzate în parametri optimi. Încă de săptămâna trecută, echipele au intervenit în zonele sensibile în sensul verificării/curățării sistemelor de canalizare, în special la nivelul căminelor de colectare, pentru ca aceastea să funcționeze la capacitate maximă. Subliniem faptul că, sistemul stradal de colectare și evacuare a apelor meteorice este proiectat conform reglementărilor tehnice în vigoare, pentru preluarea cantităților de apă calculate conform unor date standardizate, pentru ploi de intensitate, durată și frecvență medii.

Disfuncționalități ale sistemelor operate pot apărea și în cazurile de întreruperi în alimentarea cu energie electrică, determinate de vântul puternic sau de avariile la rețelele electrice. În astfel de cazuri, reluarea serviciilor se va face imediat ce alimentarea cu energie va fi restabilită.

RAJA S.A. solicită abonaților să manifeste înțelegere și să semnaleze eventualele probleme legate de distribuția apei potabile sau de funcționarea sistemului de canalizare la Dispeceratul RAJA, la numărul 0241.924 (tasta 3) – disponibil permanent.

Comandamentul pentru Situații de Urgență va rămâne activ pe toată perioada avertizărilor meteorologice, urmând să fie prelungit dacă situația o va impune.

Prin mobilizarea echipelor din teren și cooperarea abonaților, RAJA S.A. rămâne alături de comunitate pentru a asigura continuitatea serviciilor publice și siguranța rețelelor operate, indiferent de condițiile meteo.