Şcolile private, noul magnet pentru părinți și dezvoltatorii imobiliari. Românii plătesc taxe de 10.000 de euro/an

Zonele Străuleşti, Pipera, Erou Iancu Nicolae se conturează drept noi poli în dezvoltarea învăţământului privat, pentru care părinţii pot plăti anual zeci de mii de euro.

Noile cartiere rezidenţiale, dar şi polii de birouri au atras şi atrag investiţii în zona de infrastructură şcolară privată, în contextul în care primăriile de sector au emis autorizaţii de construire, însă nu au venit mai departe cu investiţii în şcoli noi care să susţină expansiunea.

„Zona Străuleşti a fost una industrială, după care au început dezvoltările de birouri, care ulterior s-au finalizat, iar aceasta a rămas „între două ape”, nici industrial şi nici nu mai era un pol de office. Dar în Expoziţiei şi în Piaţa Presei s-au dezvoltat birouri, iar adiacent are nevoie de rezidenţial. În conturarea acestui pol de rezidenţial ajută foarte mult infrastructura de educaţie. Deutsche Schule este deja, în proximitate avem European School of Bucharest şi Colegiul Genesis care creşte. Componenta de educaţie pentru orice zonă rezidenţială este una foarte importantă, una de bază fără de care nu se poate dezvolta durabil”, a explicat Cosmin Savu-Cristescu, CEO al Redport, dezvoltatorul proiectelor rezidenţiale The Level şi Infinity Nord.

(sursa: Mediafax)