Burduja: Închiderea capacităților pe cărbune în 1 ianuarie 2026 nu este fezabilă fără alternative

Ministrul Energiei susține că marți, la Power Summit 2025 – Power Play, a avut o nouă discuție bilaterală cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie.

„Am reiterat poziția fermă a României: închiderea celor 1.755 MW de capacitate pe cărbune, prevăzută în PNRR pentru 1 ianuarie 2026, nu este fezabilă în lipsa unor alternative solide. Securitatea energetică a României nu este negociabilă.

Am subliniat că, fără capacități noi de producție în bandă, această măsură ar vulnerabiliza sistemul energetic național, mai ales în perioada de iarnă. Sunt argumente tehnice și date clare. Mai mult, România a atins o reducere de 77% a gazelor cu efect de seră, fiind pe primul loc în UE, și își menține angajamentul de a renunța complet la cărbune până în 2032. Dar nu poate face asta fără să aibă capacități echivalente puse în funcțiune. Am văzut cu toții ce s-a întâmplat recent în Spania. România nu poate accepta vulnerabilizarea sistemului său energetic național, au atât mai mult cu cât închiderea grupurilor Complexului Energetic Oltenia nu ar rezolva, practic, nimic — am fi nevoiți să apelăm la și mai multe importuri, din Serbia, Bulgaria etc., iar energia produsă acolo este bazată și pe cărbune. Și este și foarte scumpă”, susține Burduja, pe Facebook.

El arată că, de peste un an, explică Comisiei Europene că România nu poate face asta, din cauze obiective.

„Grupurile pe gaz, care ar trebui să le înlocuiască pe cele pe cărbune, sunt în licitație, după multiple încercări nereușite, pentru că prețul turbinelor pe gaz a explodat în ultimii doi ani. De aceea, Ministerul Energiei insistă pentru renegocierea PNRR și amânarea termenului de închidere a termocentralelor pe cărbune. Este dreptul României, ca stat membru, să ceară această renegociere, în baza unor factori obiectivi, care nu au fost în controlul României”, daugă ministrul Sebastian Burduja.

El arată că România și-a respectat angajamentele, investind în extinderea și modernizarea conexiunilor transfrontaliere, iar asta a ajutat enorm Republica Moldova sau Ucraina, în noi surse de producție, în retehnologizare: „Așteptăm ca și alte state membre să investească în interconexiuni, așa cum e normal, ca să avem cu adevărat o piață europeană unică și funcțională a energiei”.

(sursa: Mediafax)