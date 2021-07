Sector 2: Taxa specială de salubrizare de 21,50 de lei/lună, amânată până la 1 ianuarie 2022

Lucian Alecu

Cuantumul de 21,50 de lei pe lună al taxei speciale de salubrizare se va aplica utilizatorului casnic fără contract de prestări servicii în acest domeniu din Sectorul 2 de la 1 ianuarie 2022, nu de la 1 august, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat în şedinţa Consiliului Local Sector 2 de joi.



Pentru a da posibilitatea utilizatorilor casnici să încheie contracte individuale pentru prestarea serviciilor de salubrizare menajeră, nivelul taxei speciale de salubrizare este de 10 lei/persoană/lună de la 1 martie până pe 31 decembrie, nu până pe 31 iulie, cum prevedea Hotărârea de Consiliu Local nr. 152/2021.



Potrivit referatului de aprobare, hotărârea modifică aceste termene din hotărârea de Consiliu Local nr. 152/2021.



"În sfârşit, avem nişte tarife pe care să le putem supune la vot pentru persoanele fizice. Sunt nişte tarife care sunt OK, am avut o dezbatere publică, am avut feedback bun. Din păcate, trebuie să prorogăm termenul până la care se aplică acea taxă pentru persoanele care nu au contract, pentru că nu este timp efectiv să se încheie contractele până la 1 august şi am zis să putem face o informare bună, să putem merge peste tot să se încheie contractele", a declarat primarul Radu Mihaiu.