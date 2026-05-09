Vrei să fii medic în România? Vezi cum a fost respinsă singura șansă la o angajare fără șpagă sau pile

de Redacția Jurnalul    |    09 Mai 2026   •   15:40
Senatul a blocat transparența în sistemul medical

O majoritate transpartinică din Senat a respins propunerea legislativă inițiată de Oana Murariu privind transparentizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din spitalele de stat. Singurii care au votat pentru adoptarea proiectului au fost senatorii USR.

Inițiativa legislativă prevedea introducerea în Legea sănătății a posibilității ca observatori independenți acreditați din partea societății civile să participe la concursurile organizate în spitalele publice, măsura fiind justificată prin nevoia de a crește încrederea în corectitudinea procedurilor și de a reduce suspiciunile de favoritism și nepotism.

Potrivit proiectului, observatorii ar fi putut proveni din afara unității sanitare și ar fi reprezentat ONG-uri cu activitate în domeniul sănătății publice, al drepturilor pacienților sau în alte domenii similare. Procedura de organizare a concursurilor ar fi rămas în continuare în responsabilitatea Ministerului Sănătății.

În plenul Senatului, Ruxandra Cibu Deaconu a susținut că proiectul urmărea doar creșterea transparenței și consolidarea încrederii în sistemul public de sănătate.

„Refuzul transparenței nu este o soluție. Observatori independenți există în alte domenii sensibile – în educație, în alegeri. Nu au blocat sistemele, ci le-au făcut mai credibile”, a declarat Ruxandra Cibu Deaconu.

USR susține că proiectul a fost elaborat după numeroase sesizări venite din partea tinerilor medici privind existența unor concursuri „cu dedicație” pentru ocuparea posturilor din spitalele de stat. Formațiunea amintește că a propus anterior și organizarea unui concurs național pentru posturile vacante din spitale, pe modelul examenului de rezidențiat.

Deputata Oana Murariu a criticat votul din Senat și a afirmat că decizia afectează atât medicii tineri, cât și încrederea pacienților în sistemul medical.

„Votul din Senat e o palmă nu doar pentru tinerii medici profesioniști care vor să aibă șanse corecte de a avansa profesional în țară, ci și pentru toți românii”, a declarat Oana Murariu.

Senatul a fost prima cameră sesizată, iar proiectul urmează să intre în dezbaterea Camera Deputaților, care este for decizional.

(sursa: Mediafax)

 

 

