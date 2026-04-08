x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Lacrimi pe cel mai mare stadion al țării: Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională

de Redacția Jurnalul    |    08 Apr 2026   •   16:30
Pelerinaj emoționant la Arena Națională: Lumea fotbalului se înclină în fața unei legende

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns, miercuri, la Arena Națională, unde publicul va avea acces pentru a-și lua rămas bun de la marele antrenor.

Sicriul cu trupul lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională la ora 16.10.

Aici, publicul larg va avea acces începând cu ora 17:00.

La ora 18:00 va avea loc prima slujbă de priveghi.

Suporterii și admiratorii își vor putea lua rămas bun și pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 și 20:00.

Vineri, cortegiul funerar se va îndrepta către Biserica Sfântul Elefterie. Slujba de înmormântare va începe la ora 10:00.

Ultima etapă a funeraliilor va avea loc la Cimitirul Bellu, de la ora 12:20. Înmormântarea va avea loc la 13:10, va fi marcată de onoruri militare. Participarea la acest moment va fi limitată la familie și invitați apropiați.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: sicriu mircea lucescu arena nationala
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri