Un voluntar SMURD a salvat viața unei persoane prăbușite pe stradă. Bărbatul era în stop cardio-respirator

Un voluntar SMURD a salvat viața unei persoane prăbușite pe stradă. Bărbatul era în stop cardio-respirator

de Redacția Jurnalul    |    10 Feb 2026   •   21:16
Sursa foto: Hepta

„O ieșire obișnuită la teatru s-a transformat, în doar câteva clipe, într-o situație critică ce avea să pună la încercare calmul, pregătirea și dorința sinceră de a ajuta. Ieri seară, în timp ce se îndrepta spre stația de autobuz, voluntarul Mihály Krisztián a fost martorul unui moment dramatic: un bărbat în vârstă s-a prăbușit brusc chiar în fața sa. Fără nicio ezitare, a intervenit imediat. Cu sprijinul aparținătorilor, pacientul a fost așezat pe o bancă, iar Krisztián a apelat de urgență numărul 112”, arată postarea pe pagina de Facebook a IGSU.

Inițial, bărbatul era conștient, însă starea sa s-a degradat rapid, iar respirația a devenit dificilă. Mihály Krisztián a rămas în permanență în contact cu dispeceratul, oferind toate informațiile despre evoluția pacientului. „La scurt timp, pacientul a intrat în stop cardio-respirator. Am informat imediat medicul coordonator și dispecerul 112, apoi am început manevrele de resuscitare”, a explicat voluntarul, potrivit postării Inspectoratului pentru situații de urgență. Compresiile toracice continue și coordonate au readus pacientul la viață, iar la sosirea echipajelor de intervenție, acesta a fost stabilizat și transportat de urgență la spital. Mihály Krisztián activează ca voluntar în cadrul programului ISU Mureș din 2023 și efectuează gărzi pe ambulanțele SMURD din 1 iunie 2024. Intervenția sa evidențiază importanța pregătirii, spiritului civic și implicării voluntarilor, care acționează prompt chiar și în afara orelor de serviciu. „Îi dorim pacientului însănătoșire grabnică și adresăm sincere felicitări voluntarului pentru profesionalismul, promptitudinea și dedicarea de care a dat dovadă!”,a transmis ISU Mureș.



Subiecte în articol: smurd ISU Mureș mihaly krisztian stop cardio respirator
