Jurnalul.ro Ştiri Observator Prăbușire istorică a încrederii! Românii întorc spatele statului, NATO și UE: Scăderi record de 20%.

de Redacția Jurnalul    |    11 Apr 2026   •   12:40
Sursa foto: Majoritatea românilor se opun sprijinului pentru Ucraina și Iran, pe măsură ce încrederea în NATO scade

Încrederea populației în instituțiile statului și în principalele organizații internaționale a scăzut semnificativ în ultimele luni, potrivit unui sondaj Sociopol realizat la începutul lunii aprilie 2026.

Datele arată că nivelul de încredere în Statul Român a coborât de la 46% în septembrie 2025 la 27% în prezent.

În același interval, încrederea în NATO a scăzut de la 61% la 42%, în Uniunea Europeană de la 54% la 37%, iar în Statele Unite de la 45% la 26%.

Sondajul mai relevă o atitudine majoritar critică față de sprijinul acordat de România în conflictele din Ucraina și Iran. 63% dintre respondenți se declară împotriva implicării în războiul din Ucraina, iar 66% împotriva sprijinului în conflictul cu Iran.

Cercetarea a fost realizată în perioada 26 martie – 4 aprilie 2026, pe un eșantion reprezentativ de 1.008 persoane, prin metoda CATI. Marja de eroare este de ±3,2%, la un nivel de încredere de 95%.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: sondaj sociopol incredere nato UE
