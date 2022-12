Grindeanu: Sunt cel puțin 100 de km de drum de mare viteză care vor putea fi deschiși anul viitor

„Sectorul Transporturilor are nevoie de o finanțare consistentă și în 2023! Am prezentat astăzi (luni - n.r.), în fața Comisiilor reunite parlamentare pentru Transporturi, rezultatele acestui an precum realizarea, în avans, a jaloanelor stabilite prin PNRR pentru infrastructura rutieră și cea feroviară. Sunt doar câteva dintre argumentele solide pentru solicitarea de majorare cu 17% a bugetului necesar proiectelor derulate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii”, scrie pe Facebook Sorin Grindeanu.

Ministrul Transporturilor menționează că numai pentru admnistrarea și dezvoltarea rețelei rutiere naționale este nevoie de 11,9 miliarde de lei și 5,2 miliarde pentru infrastructura feroviară.

„Sunt cel puțin 100 de km de drum de mare viteză care vor putea fi deschiși anul viitor, dar pentru a atinge aceste rezultate trebuie să asigurăm finanțarea. Amintesc aici doar câteva din proiectele la care le-am prezentat comisiei - cele 13 loturi ale A7, finanțate prin PNRR, între Ploiești și Pașcani, lotul 2 al Autostrăzii Lugoj-Deva (secțiunea cu tuneluri), 4 secțiuni ale Autostrăzii Sibiu-Pitești, 3 tronsoane ale Drumului expres Craiova-Pitești și 5 secțiuni ale Autostrăzii Transilvania. Și pentru rețeaua feroviară avem proiecte care au nevoie de finanțare în 2023 - 3 contracte pentru modernizare a căii ferate pe tronsonul Caransebeș – Timișoara – Arad, două contracte pentru electrificarea și modernizarea a căii ferate pe tronsonul Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor și 97 de contracte pentru lucrări tip QUICK WINS pe raza Regionalelor CF București, Craiova, Brașov și Cluj”, încheie Grindeanu.

(sursa: Mediafax)