Investiție de peste 190 de milioane de lei pentru construcția unui spital nou la Tecuci

„Scuze poate găsi oricine. Dar puțini sunt cei care construiesc spitale și salvează vieți! Îl felicit pe președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, pentru că a ales să investească în sănătatea oamenilor. La Tecuci prinde contur un spital modern, construit după cele mai înalte standarde medicale, care va deservi peste 120.000 de locuitori din centrul și nordul județului”, a scris sâmbătă pe Facebook Alexandru Rogobete.

El anunță că valoarea investiției depășește 190 de milioane de lei din bugetul CJ Galați, iar finalizarea lucrărilor este prevăzută pentru septembrie 2026.

Noua clădire a Spitalului Municipal „Anton Cincu” va avea 105 paturi (10 ATI), saloane de două paturi cu baie proprie și rezerve individuale, patru săli de operație plus două pentru intervenții endoscopice, heliport pe acoperiș, echipamente performante și digitalizare completă.

„Ministerul Sănătății va sprijini dotarea noului spital cu aparatură și echipamente medicale moderne, pentru ca pacienții să beneficieze de tratamente de ultimă generație chiar acasă, la Tecuci. Doar în ultimul an, spitalul actual a avut peste 68.000 de cazuri la CPU, peste 62.000 de pacienți în ambulatoriu și peste 1.000 de nașteri”, transmite ministrul Sănătății.

(sursa: Mediafax)

Cosmin Pirv, cosmin.pirv@mediafax.ro

Keywords:SPITAL, INVESTIȚIE