Mai mulți angajați STB, vizați de poliție pentru delapidare și furt

21 de șoferi STB, de la Autobaza Nordului, cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani, sunt suspectați că ar fi furat combustibil și piese auto din cadrul firmei, au declarat pentru MEDIAFAX surse din anchetă.

Furturile ar fi avut loc pe o perioadă mai lungă de timp, iar prejudiciul urmează să fie stabilit în cadrul cercetărilor.

Polițiștii au făcut, joi, 20 de percheziții domiciliare, în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița, unde au găsit și confiscat mai multe bunuri. Printre acestea piese auto și peste o tonă de lichid, despre care polițiștii cred că ar fi motorină.

Șoferii bănuiți de furt urmează să fie conduși la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către Brigada de Poliție pentru Transportul Public, pentru furt calificat.

