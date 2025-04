Suveranul pontif a murit rapid, fără să sufere, declară medicul său

Sergio Alfieri, doctor la Spitalul Gemelli din Roma, a monitorizat tratamentul Papei Francisc pe perioada spitalizării sale de cinci săptămâni în această unitate medicală, după ce fusese diagnosticat cu dublă pneumonie, la începutul acestui an.



Alfieri a declarat că a primit un telefon luni dimineaţă, în jurul orei locale 05:30 (03:30 GMT), pentru a se deplasa de urgenţă la Vatican unde a sosit aproximativ 20 de minute mai târziu.



"Am intrat în camerele lui, iar el (Papa Francisc) avea ochii deschişi", a povestit medicul pentru ziarul Corriere della Sera. "Am constatat că nu existau probleme respiratorii. Apoi am încercat să-l strig pe nume, dar nu mi-a răspuns", a adăugat el.



"În acel moment am ştiut că nu mai era nimic de făcut", a spus Alfieri. "Era în comă", a precizat medicul.



Într-un interviu acordat La Repubblica, Alfieri a declarat că unii oficiali care erau prezenţi alături de papa au sugerat ca acesta să fie mutat imediat înapoi la spital. "Ar fi murit pe drum", a spus doctorul adăugând că "la o scanare CT am fi avut un diagnostic mai exact, dar nimic mai mult".



Medicul a speculat că "poate că s-a format un cheag de sânge şi a blocat un vas de sânge din creier. Poate că a existat şi o sângerare. Astfel de lucruri se pot întâmpla oricui. Însă, persoanele vârstnice sunt expuse unui risc mai mare, mai ales dacă nu sunt foarte active".



Papa Francisc avea 88 de ani şi s-a aflat la un pas de moarte în timpul luptei sale cu pneumonia, însă decesul său a fost un şoc. Cu o zi înainte el a apărut în Piaţa Sfântul Petru într-un papamobil din care a saluta mulţimea prezentă pentru a celebra Duminica Paştelui, ceea ce a dat de înţeles că perioada sa de convalescenţă evolua bine.



După ce Papa Francisc a revenit la Vatican, la 23 martie, în urma unei spitalizări de 38 de zile, Alfieri şi ceilalţi medici ai suveranului pontif i-au prescris o perioadă de două luni de odihnă pentru a-i permite corpului său îmbătrânit să se vindece. Papa, care obişnuia să se suprasolicite, a continuat să lucreze. El s-a întâlnit pentru scurt timp cu vicepreşedintele SUA JD Vance, în Duminica Paştelui, şi a vizitat un penitenciar din Roma la 17 aprilie, în Joia Mare.



Alfieri a declarat că Papa Franisc a ascultat sfaturile medicilor săi şi nu s-a suprasolicitat. "El (era) papa", a spus medicul pentru Corriere della Sera. "Întoarcerea sa la muncă a făcut parte din tratamentul său şi n-a fost niciodată expus unui pericol".



Medicul a spus că l-a văzut ultima oară pe papă sâmbătă după-amiază. "Era foarte bine", a declarat Alfieri, care a spus că i-a oferit papei prăjitură cu o aromă despre care ştia că este preferata suveranului pontif. Papa i-a spus: "Sunt foarte bine, am început să lucrez din nou şi-mi place", a povestit medicul.



"Ştiam că vrea să fie acasă, să fie papă până în ultima clipă", a declarat Alfieri. "Nu ne-a dezamăgit", a spus el.



În interviul din La Repubblica, Alfieri a declarat că papa Francisc i-a împărtăşit un ultim regret. Deşi era fericit că a vizitat penitenciarul la 17 aprilie, el şi-a dorit să fi putut îndeplini obiceiul spălării picioarelor deţinuţilor, un ritual ce marchează Joia Mare. "A regretat că nu a putut spăla picioarele deţinuţilor", a spus medicul. "'De data aceasta n-am putut s-o fac', a fost ultimul lucru pe care mi l-a zis", a povestit el.



Sergio Alfieri a declarat că în timpul ultimei sale şederi în spital, Papa Francisc a cerut în mod explicit ca "sub nicio circumstanţă să nu fie efectuată intubarea".



Papa Francisc formulase o cerere similară în timpul unei spitalizări anterioare, în 2021, dorind să fie evitat un astfel de "tratament zadarnic în caz de urgenţă".



În spital, Papei Francis i-a fost administrat oxigen suplimentar printr-un tub nazal şi a purtat ocazional o mască de oxigen, însă nu a fost intubat.



Papa argentinian s-a stins din viaţă luni, la vârsta de 88 de ani, în reşedinţa sa Sfânta Marta de la Vatican. Sicriul cu trupul său neînsufleţit este expus în prezent în Bazilica Sfântul Petru.

AGERPRES