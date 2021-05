Tanczos Barna: Reluăm negocierile cu statele europene, relocările de urși să nu mai fie doar în țară

Hepta

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat vineri seara că ministerul va relua negocierile cu statele europene pentru a putea reloca urși și în alte țări.

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a spus, la emisiunea ON/ OFF Record, de la Aleph News, că România are cea mai valoroasă populație de urs brun, dar că statul nu are o estimare a numărului de exemplare.

„Statul trebuie să gestioneze această problemă, trebuie să vedem care este numărul de urși. De cinci ani de zile nimeni n-a făcut această estimare, această numărare, am dispus-o noi acum, am licitat-o, așteptăm să fie contractat serviciul și cineva să estimeze populația”, a spus ministrul.

Acesta a precizat că va relua negocierile pentru relocarea urșilor în alte țări.

„Populația de urs din România era vestită, era cea mai bună din Europa. Ministerul a cerut acum câțiva ani acordul statelor membre de a face relocări din România în alte state. Am primit refuz de la toată lumea. O să reîncepem această procedură. Sunt două țări care n-au spus un nu hotărât, au spus că nu prea se poate, dar să continuăm discuțiile. Reluăm aceste negociere cu statele membre, astfel încât relocările să nu mai fie doar în țară”, a declarat Tanczos Barna, citat de Mediafax.