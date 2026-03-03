Cele mai sigure țări din Europa în cazul izbucnirii unui război mondial. Vești proaste pentru români

Șapte țări europene ar putea fi printre cele mai sigure de pe continent în caz de război, potrivit Express. Experții britanici au analizat fiecare țară europeană și au ales șapte care au câteva avantaje în comparație cu altele.

Pe primul loc în clasament este Irlanda. Neutralitatea de lungă durată a Irlandei și realizările în materie de securitate internă fac din Irlanda o alegere sigură în caz de război. Un aspect crucial este faptul că Irlanda nu s-a aliat cu NATO, ceea ce înseamnă că nu este obligată să ia apărarea unui alt stat în cazul în care ar fi atacată.

Pe locul doi este o țară care nu surprinde. Este vorba despre Elveția, o țară celebră pentru neutralitatea sa. Țara a evitat implicarea directă în conflicte majore timp de peste 200 de ani și deține o infrastructură dezvoltată de apărare civilă, inclusiv adăposturi antiaeriene pentru o mare parte a populației sale. Stabilitatea politică și instituțiile puternice o recomandă drept una dintre cele mai rezistente națiuni în timp de război.

Danemarca se clasează pe locul trei datorită stabilității politice și a ratei scăzute a criminalității. Deși face parte din NATO, este mică din punct de vedere geografic și are sisteme puternice pentru situații de urgență. Încrederea ridicată în autorități și serviciile publice bine finanțate ar putea să o ajute să mențină ordinea internă și rezistența în timpul instabilității globale.

Austria este neutră din punct de vedere constituțional și nu este membră NATO, statut pe care l-a menținut din 1955. Poziția sa central-europeană este dublată de o tradiție diplomatică puternică și de stabilitate internă. Cu o criminalitate scăzută și o infrastructură bine dezvoltată, Austria este adesea considerată sigură în cazul unor conflicte.

Portugalia beneficiază de o bună poziție geografică, la marginea Europei. Deși face parte din NATO, este departe de zonele fierbinți ale continentului.

Slovenia este ultima țară de pe listă. Este o țară stabilă din punct de vedere politic, cu o criminalitate scăzută și o reputație militară limitată. Deși este membră a UE și a NATO, nu este în centrul disputelor strategice majore. De asemenea, Slovenia este o țară mică și are un profil pașnic în domeniul diplomației, ceea ce o face o țintă puțin probabilă.

Temerile privind un posibil al treilea război mondial s-au intensificat după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Acesta s-a extins în regiune și nu este exclus să avanseze și în alte teritorii, avertizează specialiștii. De asemenea, războiul din Ucraina pare departe de final, în timp ce China continuă să amenințe Taiwanul.

(sursa: Mediafax)