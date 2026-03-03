Război Iran-SUA, Israel: Traian Băsescu, despre blocajul din Strâmtoarea Ormuz: "Am fost în toate porturile, în toate terminalurile petroliere din Golf"

x close
de Redacția Jurnalul    |    03 Mar 2026   •   14:30
Sursa foto: Traian Băsescu a vorbit despre impactul războiului din Iran asupra pieței petrolului.

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat evoluțiile tensionate ale conflictului dintre SUA, Israel și Iran, atrăgând atenția asupra impactului economic și a riscurilor de securitate generate de escaladarea situației din Golf.

Impact asupra pieței petrolului

Băsescu a subliniat că închiderea rafinăriei Saudi Aramco, în urma unor lovituri atribuite Iranului, însă știri de ultima oră arată că acestea ar fi venit de la Israel, va avea consecințe directe asupra prețului țițeiului și al carburanților, inclusiv în România.

Fostul șef al statului s-a declarat îngrijorat și de scoaterea din funcțiune a terminalului petrolier de la Ras Tanura, considerat cel mai mare din lume. Potrivit acestuia, terminalul încărca zilnic aproximativ 6 milioane de barili de țiței, volum care reprezintă un procent semnificativ din exporturile globale de petrol.

"Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz. Am fost în toate porturile, în toate terminalurile petroliere din Golf. Și în Kuweit, și în Iran, și în Irak, și în Arabia Saudită. Mă îngrijorează, ca om care foarte știe bine zona, faptul că a fost lovită rafinăria Aramco, o companie mixtă a Arabiei Saudite cu SUA; Și rafinăria, care e una dintre cele mai mari din lume, a fost închisă", a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Băsescu a menționat și blocajul din Strâmtoarea Ormuz, zonă strategică prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul comercializat la nivel mondial. În opinia sa, reducerea fluxului de țiței din Golf va duce la creșteri consistente ale prețurilor la combustibil.

Vor fi creșteri mari de prețuri și la țiței, și la combustibil”, a declarat fostul președinte, evocând experiența sa în regiune.

Avertisment privind riscurile de securitate

Pe lângă efectele economice, Traian Băsescu a vorbit și despre posibilitatea unor atacuri teroriste în Europa și Statele Unite, în contextul tensiunilor actuale.

Întrebat despre ipoteza activării unor celule iraniene pe teritoriul european, fostul președinte a afirmat că riscul există iar serviciile de contraspionaj trebuie să rămână în alertă. Acesta a apreciat că și SUA s-ar putea confrunta cu amenințări similare, în eventualitatea activării unor „celule în adormire”.

Declarațiile vin pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, regiune-cheie pentru securitatea energetică globală și pentru echilibrul geopolitic internațional.

Subiecte în articol: razboi iran Israel sua traian basescu stramtoarea ormuz
