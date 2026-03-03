Cum sunt lăsați românii să moară: 4 spitale au refuzat internarea unui pacient. Fiica bolnavului, trimisă la plimbare de ambulanță

Familia acuză deficienţe grave în gestionarea cazului şi un comportament inadecvat din partea conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Călăraşi.

Stop cardiac în aşteptarea transferului

Bărbatul a ajuns vineri la Unitatea de Primiri Urgenţe a Institutul pentru Boli Cardiovasculare din București, acuzând dureri în zona inimii. Acesta a fost externat imediat după consult. Pe drumul spre casă a suferit un stop cardio-respirator şi a fost transportat la Spitalul Orăşenesc Lehliu Gară.

La spitalul din Lehliu, starea pacientului s-a agravat. Inima i s-a oprit de două ori în decurs de 30 de minute. Medicii au solicitat transferul de urgenţă la Bucureşti, însă ambulanţa a ajuns după mai bine de 40 de minute.

Reprezentanţii SAJ Călăraşi susţin că durata deplasării, aproximativ 40 de minute, se încadrează în limitele impuse de distanţă şi condiţiile de trafic. Ambulanţa venea de la 40 de kilometri, în condiţiile în care, potrivit datelor oficiale, în întreg judeţul sunt doar doi medici pe ambulanţă.

Lipsa de respect a managerului SAJ Călărași

În timp ce aştepta sosirea echipajului, fiica pacientului a sunat la SAJ Călăraşi pentru a solicita urgentarea intervenţiei. Femeia spune că a avut un schimb tensionat de replici cu managerul instituţiei, care i-a închis telefonul. Aceasta acuză lipsă de empatie și profesionalism.

Lipsa de implicare a medicilor

Bărbatul suferea de probleme cardiace de circa un an şi jumătate. Înainte de a ajunge la institutul pentru Boli Cardiovasculare din Capitală şi la spitalul din Lehliu, fusese consultat şi în alte două unităţi medicale, inclusiv într-un spital privat.

Managerul spitalului din Lehliu a explicat că unitatea primeşte frecvent cazuri care depăşesc competenţa sa, pacienţii fiind ulterior redirecţionaţi către spitale.

"Vin destul de multe cazuri la camera gardă, cazuri care depăşesc competenţa spitalului, ca mai apoi să fie expediat din camera de gardă către alte spitale competente", a explicat Mircea Dînga, managerul Spitalului Orăşenesc Lehliu Gară, pentru observatornews.ro.

Fiica pacientului spune că tatăl său nu a avut nicio şansă şi cere clarificări privind modul în care a fost gestionat cazul.

"Nimeni nu a făcut nimic. Deci tata nu a avut nicio şansă. Măcar un singur medic dacă-şi dădea interesul poate că acum nu mai vorbeam aici. E ceva strigător la cer", a spus Luciana Iacob, fiica bărbatului decedat.

Cazul readuce în atenţie problemele legate de problemele grave din sistemul sanitar românesc, criza de personal dar și nepăsarea și lipsa de responsabilitate a cadrelor medicale.