Zboruri TAROM anulate din cauza grevei controlorilor de trafic aerian din Grecia

O grevă a controlorilor de trafic aerian din Grecia afectează cursele TAROM de la București către Atena și invers. Zborurile companiei de miercuri, între cele două destinații, vor fi anulate și reprogramate în ziua următoare.